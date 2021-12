Kdy vás ve Valašském Meziříčí napadlo pořádat mistrovství republiky v přespolním běhu?

Bylo to už v roce 2019, kdy jsme pořádali školní závody. Později jsme se přihlásili do výběrového řízení na pořádání mistrovství republiky v krosu. To jsme s vyjádřením podpory města a kraje vyhráli. A hned záhy jsme začali český šampionát v přespolním běhu připravovat.