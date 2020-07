„Doporučujeme pojistit si své místo on-line registrací předem na www.valachytour.cz. Na místě již nemusí být volná kapacita. Zájemci se mohou přihlásit jak do sobotního hlavního závodu na dlouhé trase, tak i na páteční krátký závod, který je ideální i pro úplné začátečníky. Pár míst máme ještě i pro štafety,“ říká prezident seriálu Valachy tour Vladimír Sušil.

Valachy Man je letos opět rozložen do dvou dnů. Kapacita pátečních dětských závodů je omezena na 350 dětí. Ty nejmenší do 8 let budou závodit v běhu. Starší děti a mládež od 8 do 16 let čekají klasické triatlonové závody s plaváním na otevřené vodě.

Limitovaný počet 400 startovních čísel je i na páteční odpolední závod na kratší trase.

„Pro mnohé bývá právě krátký Valachy Man vůbec prvním triatlonem v životě. Je to skvělá příležitost si ho vyzkoušet, už pro jeho intervalový start. Ten nám také letos umožňuje regulovat kumulaci závodníků na místě,“ dodal hlavní pořadatel Bohuslav Komín.

Sobotní závod na dlouhé trase je pak určen zkušenějším sportovcům a štafetám. Opět přinese možnost poměřit síly i se zástupci české top triatlonové špičky, nebude chybět ani vítěz posledních dvou ročníků Radim Grebík nebo aktuálně nejlepší český terénní triatlet Lukáš Kočař, zúčastní se i trojnásobná vítězka minulých ročníků, Slovenka Kristína Néč Lapinová.

Zajímavostí bude čestná štafeta v čele s Františkem Kubínkem, vítězem Valachy Mana 2017, jehož sportovní kariéru před časem zabrzdila vážná zranění při autonehodě a jenž se postupně vrací zpět k závodění. František Kubínek se ujme úvodní plavecké části štafety, kterou na kole doplní prezident Valachy tour Vladimír Sušil a na běhu ji zakončí další z pořadatelského týmu, Bohuslav Komín.

V rámci doprovodného programu budou u Balatonu připraveny stánky partnerů, servis centrum a půjčovna horských kol Orbea, půjčovna a testování běžeckých bot Inov-8, Bike trialová show a další. Fotografové od Nikonu zájemcům pořídí fotografii z akce a vyrobí z ní památeční placku za symbolickou padesátikorunu, kterou následně obdrží Domov pro seniory ve Velkých Karlovicích.

Harmonogram Valachy Mana

Pátek 24. 7.

11:00 – start dětských závodů dle věkových kategorií

15:00 – start závodu na krátké trase (250 m plavání, 12 km kolo, 3,5 km běh)

Sobota 25. 7.

10:00 – start závodu na dlouhé trase a závodu štafet (350 m plavání, 16 km kolo, 4,5 km běh)

Martina Žáčková