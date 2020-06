Již podruhé ve své historii tak bude dvoudenní: v pátek 24. července se u vodní nádrže Na Stanoch přezdívané také Balaton v Novém Hrozenkově utkají děti a závodníci na kratší trase. Sobota 25. července pak bude vyhrazena štafetám a závodníkům na dlouhé, náročnější trase, letos i se speciální čestnou štafetou vybraných sportovců.

„V souvislosti s uvolňováním nouzového stavu jsme dlouho vyčkávali, jak se k pořádání Valachy Mana postavit. Nyní je jasné, že rozsah současných opatření můžeme bez problémů naplnit, mimo jiné díky intervalovému startu a dílčím organizačním opatřením v místě závodu. Vše jsme opakovaně a pečlivě konzultovali s hygieniky, máme i souhlasné stanovisko od obcí Nový Hrozenkov a Karolinka, na jejichž katastru se závod odehrává a jimž děkujeme za důvěru. Vzhledem k tomu, že většina jiných sportovních akcí v dřívějších měsících byla zrušena, očekáváme velký zájem. První dny od spuštění registrací tomu nasvědčují, už je obsazena více jak třetina míst,“ uvedl prezident Valachy tour Vladimír Sušil.

Pořadatelé v rámci bezpečnostních opatření mimo jiné výrazněji oddělí páteční dopolední závod dětí od odpoledního závodu dospělých.

„Časový harmonogram jsme upravili tak, aby se obě skupiny nepotkaly v depu. Až po jeho vyklizení po dětském závodu se začnou chystat dospělí,“ popsal jeden z organizátorů Bohuslav Komín.

Limity pro počet závodníků

Kapacita dětských závodů je omezena na 350 dětí. Ty nejmenší do 8 let budou závodit v běhu. Starší děti a mládež od 8 do 16 let čekají klasické triatlonové závody s plaváním na otevřené vodě.

Limitovaný počet 400 startovních čísel bude i na páteční odpolední závod na kratší trase, která svými kratšími distancemi – 250 metrů plavání, 12 kilometrů na kole a 3,5 kilometry běhu - láká především hobby sportovce a začátečníky. „Pro mnohé bývá krátký Valachy Man často vůbec prvním triatlonem v životě. Je to skvělá příležitost si ho vyzkoušet, už pro jeho intervalový start. Ten nám také umožňuje účinně regulovat kumulaci závodníků na místě,“ dodal Bohuslav Komín.

V sobotu se pak odehraje závod štafet i jednotlivců na dlouhé trase, která obnáší 350 metrů plavání, 16 kilometrů horského kola a trailový běh dlouhý 4,5 kilometrů.

Do štafety nastoupí i František Komín

„Tento závod obvykle láká i českou triatlonovou špičku, také letos očekáváme zvučná jména, jednáme s českou triatlonovou asociací. Na počest jubilejního ročníku budeme mít i jednu velmi speciální štafetu. V jejím čele stane vítěz Valachy Mana z roku 2017 František Kubínek. Ten se nyní zotavuje ze zranění po těžké autonehodě, která mu stále znemožňují absolvovat celý závod, ale domluvili jsme se, že se postaví do čela štafety. Ujme se její úvodní plavecké části,“ dodal Bohuslav Komín.

„Moc se těším. Budu trávit rekonvalescenční pobyt právě na Valašsku a jsem rád, že si můžu připomenout skvělou atmosféru tohoto závodu," uvedl k tomu František Kubínek.

Dalším členem štafety na běžecké trati bude Patrik Hetmer, pravidelný účastník Valachy Mana, několikanásobný účastník paralympijských her a bronzový medailista v obřím slalomu na MS 2015. O cyklistické disciplíně organizátoři vyjednávají s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým, jenž tráví velkou část přípravy v Beskydech a zatím dolaďuje svůj tréninkový kalendář na léto.

I pro letošní rok přichystali organizátoři možnost připravit se Valachy Mana pod vedením nejlepšího českého Ironmana Petra Vabrouška. Ten povede od 22. do 25. července Triatlonový kemp ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Účastníci mají startovné v ceně a bezprostředně po kempu tak mohou využít získané dovednosti v praxi. Sám Petr Vabroušek se také objeví na startu Valachy Mana.

Registrace do závodu probíhají na www.valachytour.cz.