Sedmatřicetiletý jezdec po dalším suverénním výkonu opanoval nejstarší závod horských kol na českém území. Extrémní trať Obr dlouhou 173 kilometrů s převýšením 4 905 metrů zdolal za necelých osm hodin, druhého Michala Bubílka předčil o více než tři minuty.

Jobánka, jenž od pořadatelů obdržel startovní číslo jedna, další suverénní vítězství překvapilo. „Michala jsem považoval za favorita. Potkali jsme se totiž minulý týden na poháru v Mostě, kde dojel přede mnou, takže jsem si myslel, že i tady budu tahat za kratší konec,“ líčí.

Nestalo se. Brněnský závodník znovu potvrdil, že mu Hostýnské vrchy náramně svědčí.

Jobánek z posledních sedmi ročníků vyhrál hned šestkrát, v roce 2017 kvůli zranění nestartoval. Předtím dvakrát triumfoval na klasické trati.

„Ročníky se nedají moc porovnávat. Pokaždé je to strašně těžké a dlouhé,“ připomíná. „Kdo se vydá na tuto trasu, tak si sáhne úplně na dno,“ přidává.

Také šampion si v sobotu pořádně mákl. „Rok od roku je těžší se na to připravit. Času není tolik, přitom na kole se musí sedět hodně hodin. Já jsem to letos neměl, takže jsem váhal. Nevěděl jsem, jestli si na to vůbec troufnu,“ přiznává. „Od minulého týdne jsem měl v hlavě, že to zkusím. Moc jsem ale nevěděl, do čeho jdu. Naštěstí mi to sedlo,“ oddechl si.

Jobánkův výkon nepoznamenaly ani nepříjemné zdravotními patálie. V zimě se dával dohromady po úrazu na lyžích, měl přetrhané vazy v koleni. „Operaci jsme s lékaři odkládali. Bylo to zdlouhavé, ale na jaře jsem naskočil a na kole mě to nějak nelimituje,“ říká.

I když mu tempo od startu závodu nesedělo a delší dobu se rozjížděl, dlouho se držel společně s Bubílkem a Šíblem vpředu. „Bubílek jel sjezdy strašně rychle, takže jsem na něm po každém ztrácel třeba dvacet vteřin. Musel jsem ho pak hodně stahovat,“ popisuje.

Při druhém průjezdu Rusavou začal cítit, že soupeř není ve své kůži, ztrácí dech. Zkusil ho ujet, ale soupeř se nevzdal. Vyšlo to až za Trojákem, při dlouhém asfaltovém stoupání nad Vsetínem. „Tam se mi ho podařilo zlomit,“ říká.

Rozhodnuto ovšem stále nebylo. Do cíle zbývalo 3,5 hodiny, což je hodně dlouhá doba. „Ale držel jsem si svoje tempo a naštěstí ho udržel až do cíle,“ oddechl si.

Jobánkovi se vyhnuly technické problémy i nepříjemné pády. „Sice bylo pár krizových situací, kolo ale drželo, fungovalo,“ pochvaloval si.

Zkušený jezdec v Holešově triumfoval i bez svého doprovodného týmu. Na trati mu ale pomohli pořadatelé a další dobrovolníci.

„Bylo na nich vidět, jak moc rádi pomáhají. Díky nim jsem nijak nestrádal. Měl jsem dost pití i jídla. Za to jim patří velký dík,“ uvedl.

O tom, zda za rok dorazí do Holešova, bude přemýšlet až později. „Celou dobu jsem myslel na to, jak tady v cíli řeknu, že jsem tady naposledy, ale radši to ještě prohlašovat nebudu. Nechám si to rozležet v hlavě. Až to nebude tolik bolet, tak si to rozmyslím,“ dodal s úsměvem.