Bylo to už v roce 2019, kdy jsme pořádali školní závody. Později jsme se přihlásili do výběrového řízení na pořádání mistrovství republiky v krosu. To jsme s vyjádřením podpory města a kraje vyhráli. A hned záhy jsme začali český šampionát v přespolním běhu připravovat.

Kdy tedy začaly první přípravy tak významného závodu?

Ještě před podáním kandidatury, protože bylo nutné nachystat celý projekt a ten už téměř hotový prezentovat. Takže trať, zázemí a logistiku jsme měli připravenou už dva roky před závodem. Následně se dolaďovaly pouze detaily a sponzoři.

Na čem jste pracovali v letošním roce?

V průběhu roku areál, kde se závody všech kategorii konaly, navštívili zástupci svazu, kteří kontrolovali průběh příprav. Intenzivní byly poslední dva měsíce. V říjnu a listopadu jsme pracovali na zajišťování ubytování a na propagaci. Dolaďovaly se také smlouvy se sponzory.

Proč jste vybrali trať v okolí valašskomeziříčského fotbalového stadionu?

Areál, kde se krosové mistrovství konalo, byl blízko zázemí, které fotbalový stadion a městský areál nabízí. Jsou zde také velké parkovací plochy. To vzhledem k předpokládané účasti 1000 účastníků šampionátu bylo nezbytné.

Kolik lidí se podílelo na organizaci závodu?

60 členů z valašskomeziříčského sportovního klubu a zhruba 20 lidí z Českého svazu atletiky. Ti se starali o režii, ozvučení, komentář, podíleli se na reportáži České televize.

Co se ve Valašském Meziříčí dělo v posledním týdnu před závodem?

Celý týden jsme stavili pódia, stany a zařízení. Navážely se materiály. Poslední dny před závodem ale přípravy ztížilo nepříznivé počasí.

Jak přípravy ovlivňoval všudypřítomný koronavirus?

Dost výrazně. Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, jestli vůbec závody uspořádáme. A za jakých podmínek. Hlavně poslední dva týdny před závodem nám epidemiologická situace v Česku všechno komplikovala. Nakonec byl každý účastník všech závodů kontrolován a ty se mohly uskutečnit. Díky restrikcím a sílící epidemii se však výrazně snížil počet běžců a hlavně fanoušků atletiky. Na druhou stranu máme o motivaci postaráno, aby se příště u nás mistrovství republiky konalo s více závodníky i diváky.

Podělte se o nějaké zajímavosti kolem krosového šampionátu?

Rozhodně to byla příprava trati. Přestože to bylo mistrovství republiky v přespolním běhu, tak trať, hlavně její podklad musel být perfektně nachystaný. Trať musela být uválcováná, odstraňovali jsme z ní nerovnosti, připravovali jsme umělé překážky vytvořené z dřevěných klád z místních lesů. Přípravy a hlavně všechny závody nám ale dost zkomplikovalo počasí. Ty se běžely ve sněhu a v rozmáčeném terénu. Z trati se tak stalo dostihové závodiště.

Jak se Vám líbila úroveň závodů a jaká konkurence se ve Valašském Meziříčí sešla?

Závody byly nominační na mistrovství Evropy v krosu, které se koná v polovině prosince v irském Dublinu. Proto se u nás až na pár vyjímek sešli nejlepší krosoví běžci z Česka. Mimo jiné i účastnice ženského maratonského běhu na letošních Olympijských hrách v Tokiu Tereza Hrochová.

S průběhem i organizací šampionátu proto musíte být spokojený?

S organizací nebyl problém. Diváci i sponzoři hodnotili šampionát kladně. Běžci to však měli hodně náročné. Kvůli počasí se hlavní závody běžely v bahně na podmáčené trati. To ale na druhou stranu přidalo na atraktivitě závodů.

Přibližte nám Vaši sportovní kariéru?

V minulosti jsem byl v reprezentaci ve sjezdovém lyžování. Od 15 let se věnuji atletice. Konkrétně víceboji a skoku o tyči. V roce 2016 jsem se stal předsedou atletického oddílu ve Valašském Meziříčí. Od té doby máme na Valašsku cíle pořádat vrcholné atletické akce a prezentovat tento nádherný sport v místním regionu. V současném období stále sportuji a jsem členem klubu AK Škoda Plzeň.

Kolik ročně naběháte kilometrů?

Určitě víc jak 1000 kilometrů. Ale běh je jenom součástí mé přípravy.

Jaké jsou Vaše největší sportovní úspěchy?

Určitě zisk prvního místa v Evropském poháru družstev v hodu oštěpem v roce 2016 v Portugalsku a také druhá příčka v závodu ve skoku o tyči, konaném rovněž v Portugalsku.

Co ve Valašském Meziříčí plánujete v roce 2022?

V příští sezoně budeme pořádat pouze regionální závody. Uspořádáme také Valašské sportovní hry pro děti základních škol. V roce 2023 budeme kandidovat na mistrovství republiky žactva.