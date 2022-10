Ve sprintu se z titulu mistra republiky ve svých kategoriích radovali Jiří Flašar a Zuzana Železníková.

JIŘÍ FLAŠAR BYL PŘED ZÁVODEM NACHLAZENÝ

,,V týdnu před závodem jsem byl nachlazený. V úterním tréninku jsem si bez běhu jenom zastřílel a v pátek jsem se už v Praze proběhl po trati mistrovského závodu. V něm jsem se soustředil hlavně na střelbu,“ prozradil Jiří Flašar.

V Lochkově po dešti hodně kluzká trať mu vyhovovala.

,,Navíc mě nula na první položce pořádně nakopla. Na druhé položce jsem pak minul jenom jeden terč,“ popsal své pocity Flašar.

ZUZANA ŽELEZNÍKOVÁ TREFILA VŠECHNY TERČE

,,Na závod jsem se speciálně nepřipravovala. V úterý jsme měli v Halenkovicích společný oddílový trénink a den před závodem v pátek už byl v Praze oficiální trénink. V mistrovském závodu se mi pak běželo dobře a také jsem byla ráda, že jsem trefila všechny terče,“ pochvalovala si Zuzana Železníková.

LIBOR ŽELEZNÍK VĚŘIL, ŽE DOSÁHNE NA DOBRÝ VÝSLEDEK

V hromadném závodu si zlatou medaili pověsil na krk Libor Železník.

,,Na závod s hromadným startem jsem se těšil. A věřil jsem, že v něm dosáhnu na dobrý výsledek,“ nechybělo na startu sebevědomí Liborovi Želeníkovi.

Ten na střelnici doběhl před první střelbou na prvním místě.

,,Proto jsem se líp na střelbu soustředil, což moje soupeře mírně znervóznělo. Navíc, aby se ostatní soupeři udrželi na čele, museli držet moje tempo,“ upozornil Železník.

Ten měl výhodu, že startoval z první řady. Při první střelbě se mu však příliš nedařilo.

,,Minul jsem dva terče a po dvou trestných kolech jsem do druhého závodního kola vybíhal na šesté příčce. Dobrým během jsem se však před druhou střelbou posunul na třetí místo. Druhá položka se mi už vydařila. V ní jsem pouze jednou chyboval a do závěrečného 500 metrů dlouhého běžeckého kola jsem vybíhal s 30metrovou ztrátou za největším soupeřem Radkem Hojgrem. Biatlonistu z Břidličné jsem pak zhruba po 250 metrech předběhl a na vedoucí pozici jsem se potom udržel až do cíle,“ radoval se Libor Železník, který na okraji Prahy v závodu s hromadným startem obhájil zlatou příčku z loňského roku z Bystřice pod Hostýnem.

TRIUMFOVALA TAKÉ HALENKOVICKÁ ŠTAFETA

Na prvním místě skončila v kategorii Žáci M12 také halenkovická štafeta (Miroslav Vavruša, Libor Železník, Radek Hojgr).

V LOCHKOVĚ SI ZAZÁVODILO 330 BIATLONISTŮ

V lochkovském areálu si zazávodilo 330 mladých biatlonistů. Rozdáno bylo 20 individuálních sad medailí. Další cenné kovy byly uděleny v 5 štafetových závodech. Alespoň jednu medaili vybojovali zástupci 20 oddílů, včetně hostů ze slovenské Predajné. Nejvíc medailí získali reprezentanti z KB Trefa Kosmonosy (7 zlatých, 3 stříbrné, 2 bronzové), druzí byli žáci Krkonoše Vrchlabí (5-2-2), třetím nejúspěšnějším klubem byli zástupci Klubu biatlonu Halenkovice (4-3-3).

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V LETNÍM BIATLONU ŽACTVA V PRAZE 2022:

Závod ve sprintu:

Žáci M11: 14. Radek Škarpich Bystřice pod Hostýnem).

Žáci M12: 3. Libor Železník (Halenkovice), 6. Kryštof Riedl, 14. Jiří Zemánek (oba Vsetín Bobrky).

Žáci M13: 3. Miroslav Vavruša (Halenkovice), 7. Šebestián Halata (Vsetín Bobrky), 18. David Gregor (Bystřice pod Hostýnem).

Žáci M15: 1. Jiří Flašar (Halenkovice), 10. Adam Kovář (Bystřice pod Hostýnem), 38. Šimon Pavelka (Vsetín Bobrky).

Žákyně W11: 1. Zuzana Železníková, 2. Samanta Petrášová (obě Halenkovice), 4. Anna Halatová, 14. Karolína Davídková (obě Vsetín Bobrky).

Žákyně W12: 12. Beáta Hrubá (WOCO Vsetín).

Žákyně W13: 2. Varvara Konstantinová (KB SKM Valašské Meziříčí), 12. Šárka Juřenová, 16. Elen Kaňová (obě Halenkovice), 19. Nikola Mandulová (SK Pustevny), 21. Alžběta Palúchová (Halenkovice), 23. Viktorie Sofie Jaklová (WOCO Vsetín), 28. Natálie Surovcová (Vsetín Bobrky).

Žákyně W14: 23. Dorota Molková (WOCO Vsetín), 34. Dominika Vojkůvková, 38. Markéta Obůrková (Rožnov pod Radhoštěm), 44. Tereza Juřičková (WOCO Vsetín), 45. Ella Mičolová (Rožnov pod Radhoštěm), 47. Anna Švagerová (Vsetín Bobrky).

Žákyně W15: 2. Nikol Pavlicová (KB SKM Valašské Meziříčí), 18. Natálie Švecová, 31. Karolína Růčková (obě Rožnov pod Radhoštěm), 34. Michaela Hrabcová (Halenkovice).

Hromadný závod:

Žáci M11: 15. Radek Škarpich (Bystřice pod Hostýnem).

Žíci M12: 1. Libor Železník (Halenkovie), 11. Kryštof Riedl (Vsetín Bobrky), 21. Vít Kaňa (Halenkovice), 25. Jiří Zemánek (Vsetín Bobrky).

Žáci M13: 5. Miroslav Vavruša (Halenkovice), 6. Šebestián Halata (Vsetín Bobrky), 31. David Gregor (Bystřice pod Hostýnem).

Žáci M15: 12. Jiří Flašar (Halenkovice), 13. Adam Kovář (Bystřice pod Hostýnem), 36. Šimon Pavelka (Vsetín Bobrky).

Žákyně W11: 2. Zuzana Železníková, 3. Samanta Petrášová (obě Halenkovice), 4. Anna Halatová, 15. Karolína Davídková (obě Vsetín Bobrky).

Žákyně W12: 18. Beáta Hrubá (WOCO Vsetín), 22. Lucie Krčmářová (KB SKM Valašské Meziříčí).

Žákyně W13: 5. Varvara Konstantinová (KB SKM Valašské Meziříčí), 12. Šárka Juřenová (Halenkovice), 14. Elena Siekliková (KB SKM Valašské Meziříčí), 15. Viktorie Sofie Jáklová (WOCO Vsetín), 17. Alžběta Palúchová (Halenkovie), 19. Nikola Mandulová (SK Pustevny), 22. Elen Kaňová (Halenkovice), 30. Natálie Surovcová (Vsetín Bobrky).

Žákyně W14: 20. Tereza Juřičková (WOCO Vsetín), 27. Ella Mičolová (Rožnov pod Radhoštěm), 29. Dorota Molková (WOCO Vsetín), 33. Dominika Vojkůvková (Rožnov pod Radhoštěm).

Žákyně W15: 1. Nikol Pavlicová (KB SKM Valašské Meziříčí), 9. Monika Železníková (Halenkovive), 18. Karolína Růčková (Rožnov pod Radhoštěm), 27. Michaela Hrabcová (Halenkovice), 41. Natálie Švecová (Rožnov pod Radhoštěm).

Štafetový závod:

Žáci M11: 2. Halenkovice 1 (Samanta Petrášová, Zuzana Železníková, Anna Halatová).

Žáci M12: 1. Halenkovice 1 (Miroslav Vavruša, Libor Železník, Radek Hojgr), 5. Vsetín Bobrky (Šebestián Halata, Kryštof Riedl, Jiří Zemánek).

Žákyně W12: 7. WOCO Vsetín 1 (Ester Chmelíková, Viktorie Sofie Jaklová, Beáta Hrubá), 8. KB SKM Valašské Meziříčí (Elena Siekliková, Lucie Krčmářová, Varvara Konstantinová), 10. Halenkovice 1 (Šárka Juřenová, Elen Kaňová, Alžběta Palúchová).

Žákyně M14: 12. Rožnov pod Radhoštěm (Dominika Vojkůvková, Markéta Obůrková, Ella Mičolová), 14. Rožnov pod radhoštěm 1 (Natálie Švecová, Karolína Růčková, Nikol Pavlicová), 28. WOCO Vsetín 1 (Michaela Hrabcová, Dorota Molková, Tereza Juříčková).