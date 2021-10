„Prostřídali jsme celý kádr, v tom náročném programu jsem to i uvítal. Mohli jsme vyzkoušet nějaké taktické věci, trochu si nacvičili i druhé vlny. Po prohře v Novém Veselí nám to trochu zlepšilo náladu,“ hodnotil utkání spokojený trenér Zubří Peter Dávid.

Jeho svěřenci začali v sobotu tam, kde o den dřív skončili. Rychle si vytvořili náskok, který proti slabě bránícímu soupeři postupně navyšovali. Jen křídelník Jurka stihl dát za první půlhodinu devět branek, kdy většina byla z rychlých protiútoků.

„Nečekal jsem, že to bude až tak jednoznačné, ale budu upřímný. Po těch záznamech, co jsme měli z Bulharska, jsme věděli, že se v jejich lize nebrání a kdokoliv si tam může vystřelit a dát gól. Bylo důležité v naší obraně jít včas do souboje, daleko od brány a útok přerušit. A to se nám dařilo,“ popsal kouč Dávid.

O tom, jak jednoznačné bylo domácí dvojutkání proti bulharskému soupeři, hovoří nejen výsledky, ale i úspěšnost střelby. V obou zápasech se dostali Zubřané k 75 procentům.

„To jsem ještě nezažil, hráči měli pohodu. Jsme domluvení, že když nedají jednu dvě rány, nic se neděje. Není tady nikdo pod absolutním tlakem, že musí všechno proměnit. Za oba zápasy jsem si nevzal ani jeden time-out! To je taky něco nevídaného. Do obou utkání jsme dobře vstoupili a pak už jsem neměl hráčům co říct,“ dodal po úspěšné evropské misi zuberský trenér Dávid.

Na dalšího soupeře si bude muset Robe ještě počkat. Druhé kolo Evropského poháru EHF se bude dohrávat příští víkend a až po něm bude následovat los. „Chceme zase na Kypr, hrát proti Famagustě. Byli jsme tam strašně spokojení a náš řidič autobusu se tam chce vrátit,“ usmíval se trenér Zubří, který jiný kyperský tým Apoel roznesl v prvním kole Evropského poháru.

„Ale vážně. Hodně to záleží na tom losu. Ale o tom ten pohár je, jsou tam těžcí i hratelní soupeři. Kdyby při nás ještě jednou stálo štěstí, vůbec bych se ale nezlobil,“ dodal s úsměvem Dávid.

DAVID JANOŠEK

ROBE ZUBŘÍ - OSAM LOVEČ 43:22 (24:11)

Zubří: Malina, Mizera Š. – Jurka 9, Mořkovský 5/3, Bajer 5, Fiala 5, Přikryl 4, Mancl 3, Mazurek 3, Pšenica 2, Mičkal 2, Mizera B. 2, Hybner 2, Havran 1.

Nejvíce branek Loveče: Chakmakov 10/5, Stanchev 5, Simeonov 3. Rozhodčí: Panayides, Andreou (Kypr). Sedmimetrové hody: 6/5 – 4/3. Vyloučení: 3:1. Diváci: 450. První zápas 43:20, postupuje Zubří.