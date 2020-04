Jakub Malý (syn bývalé opory Hutiska a Stříteže Oldřicha Malého, pozn. aut.) měl slušně našlápnuto prorazit v Baníku Ostrava.

„Když do Baníku přišel trenér Radim Kučera, pár dní jsem absolvoval přípravu. Trenér by mne kádru i chtěl, ale tehdejší sportovní ředitel Dušan Vrťo byl proti. Tvrdili mi, že mi domluvili hostování ve Frýdku – Místku, která hrála v té době druhou ligu, ale když jsem se tam hlásil v kanceláři slovenských majitelů klubů, to i ničem nevěděli,“ kroutí do dneška hlavou Jakub Malý.

Malý přešel do rezervní U 21, ale Baník mu nechtěl nadále plnit profesionální smlouvu.

„Ozval se mi poprvé manažer Frenštátu František Mikulenka a já tam šel na první půlrok. Pak se mi ozval bývalý kondiční trenér Baníku a asistent trenéra Petržely pan Žmolík, že jde trénovat třetiligovou Mohelnici a já jsem šel do MSFL. Po sestupu odešel Žmolík za trenérem Petrželou do Zlína a já jsem šel podruhé do Frenštátu,“ popisuje Malý svoji další fotbalovou anabázi.

Ofenzivní střední záložník mohl skončit v tehdejším třetiligovém Valašském Meziříčí.

„I otec chtěl, abych šel tam, ale bylo to jen na půl roku a navíc to vypadalo na sestup. Frenštát mi nabízel větší sportovní i finanční jistotu a já jsem mu šel pomoc postoupit z krajského přeboru do divize, což se nám podařilo,“ pochvaluje si toto angažmá Malý.

Odmítal i nabídky z Rakouska, protože jednání manažera Mikulenky bylo seriózní a ve Frenštátě odehrál ještě i divizní soutěž. Pak se však rozhodl k zásadnímu kroku.

„Rozhodl jsem se, že nebudu usilovat již o profesionální kontrakt ve velkém fotbale a šel jsem se ucházet o angažmá v extraligové futsalové Chrudimi. Byla tam i zajímavá finanční perspektiva. Hledal jsem do velkého fotbalu klub, který by mi toleroval, že budu čtyři dny trénovat v Chrudimi a v pátek plus zápas dojedu na velký fotbal, abych se o víkendu udržoval ve formě,“ vysvětluje rozhodnutí jít do futsalu Jakub Malý.

Zprvu to vypadalo, že i přes futsalovou kariéru bude hrát nadále divizi za Frenštát, ale nakonec se senzačně objevil v Hrachovci v 1. A třídě. „Frenštát mi sice nabídl opět dobré podmínky, ale podmiňoval to vícero tréninky, což jsem nemohl vzhledem k angažmá v Chrudimi splnit. Jednal jsem s manažerem a trenérem Hrachovcem Dušanem Janoškem, který mi vyšel vstříc, a dohodli jsme se do léta. To nikdo nemohl tušit, že zatím za Hrachovec odehraji jen dva přípravné zápasy,“ přiznává Malý.

Šikovný ofenzivní záložník chtěl hlavně hrát a vůdčí rolí pomoct týmu. „I v těch dvou zápasech za Hrachovec jsem cítil, že jsou tady kvalitní fotbalisté, i když jde „jenom“ o 1. A třídu. Chtěl jsem mít co nejvíce míčů, hrát roli režiséra hry a střelce a to se dařilo. Myslím si, že bychom si na sebe velmi rychle zvykli. Jevilo se mi to angažmá jako velmi dobré rozhodnutí,“ přikyvuje Jakub Malý.

Ve futsalové Chrudimi, která je elitním extraligovým týmem má profesionální smlouvu a to mu dodává klid.

„Futsal je jasná priorita. Nyní je na stole hodně variant. Osobně nevidím, že by se na jaře hrál fotbal. Chtěl bych Hrachovci vrátit to, že mne angažoval a rozhodně mám v úmyslu za něho případně hrát i chystanou Valašskomeziříčskou ligu. Do další sezony je ve hře Hrachovec, možná i Frenštát. Uvidíme,“ dodává Jakub Malý.