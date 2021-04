Formu posledních zápasů nepotvrdili. Nečekanou domácí porážkou vstoupili do bojů o konečné umístění na 5. až 8. místo extraligoví házenkáři Zubří. Třebaže Valaši byli v neděli s Frýdkem-Místkem po většinu času ve vedení, až o pět branek, nakonec o gól padli.

Házenkáři Zubří (ve žlutém) v neděli v úvodním duelu série o umístění na 5.-8. místě doma nečekaně podlehli Frýdku-Místku 33:34. | Foto: pro Deník Ondřej Grůza

„Jsem zklamaný. Nevyšla nám jen koncovka, ale po celý čas jsme to nebyli my. Jako by kluky někdo držel za zadek,“ posteskl si rozladěný kouč Zubří Michal Tonar. „Dost nahlas se o tomto našem výkonu pobavíme a příští týden to bude určitě jiné,“ věří.