Neporazitelnost našich druholigových házenkářských zástupců po víkendu definitivně padla. Hořkost porážky poznal nejen Holešov, který ve skupině jižní Morava těsně padl v Telnici, ale také lídr skupiny sever. Napajedla hodně tvrdě narazila v Zubří s Lesanou, kde překvapivě prohrála rozdílem třídy!

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

TJ ROŽNOV P. R. - ŽERAVICE 23:19

Jiří Zuzaňák, trenér Rožnova p. R.: „Zápas se nám herně moc nepovedlo, ale hlavně jsme získali důležité dva body. Začátek byl z naší strany nervozní, neproměňovali jsme vyložené šance, ale v obraně to bylo celkem v pořádku. Poté se nám podařilo soupeři odskočit a mysleli jsme, že už je to v kapse. Ztratili jsme pár míčů a drama bylo na světě. Naštěstí nás podržel brankář a taky díky němu jsme zápas dovedli do vítězného konce. Musím pochválit celé družstvo za bojovný výkon hlavně v obraně. V útoku máme stále co zlepšovat.“