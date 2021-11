„Třebaže se snažíme s předsedou, lékařem o maximální osvětu, proočkováno máme něco málo přes polovinu týmu. Snad se nám situaci do konce ledna, kdy musí být dohrány zápasy podzimní části, podaří situaci změnit,“ přeje si očkovaný trenér Bystřice pod Hostýnem Martin Žůrek.

STRAKONICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 33:23

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Nastoupili jsme ve velmi okleštěné sestavě (Válek, Kramoliš zranění, Pšenica nastoupil v Zubří, Mozola karanténa) a pohled na střídačku byl tristní - zůstali tam dva hráči a jeden brankář. Domácí to vycítili a hned od úvodu vytvářeli tlak a trestali naše chyby, méně důraznou střelbu a hlavně málo agresivní obranu, za kterou se nedařilo brankáři. Až od 17. minuty jsme zlepšili obranu, za kterou se rozchytal střídající Čepica, ale zase jsme nedali tři vyložené šance a korekce výsledku se nekonala. Úvod druhé půle vypadal podobně a až v 50. minutě se nám povedla korekce výsledku díky čtyřem brankám po sobě. Ovšem na obrat nám chyběly síly a domácí si už zápas zkušeně pohlídali. Protože i přes naši proočkovanost našeho týmu je jen něco málo přes padesát procent, využijeme možnosti svazu a poslední dva duely odložíme, přičemž musí být sehrány do konce ledna. “

Bstřice p. H.: Janků, Čepica 1 - Bajer 7, Vlk 6, Salvet 3, Matela 3, Randýsek 2, Juránek 1, Šerek, Měchura.

VSETÍN – HUSTOPEČE 47:20

Andrej Tiktov, trenér Vsetína: „Babička jednoho hráče konstatovala, že to byla naše skvělé atletické představení. (smích) každopádně souhlasím, že jsme soupeře, jenž přijel bez šesti hráčů základu, doslova uběhali. Kluci nic nepodcenili a skvěle si zastříleli. Protože jsme u nás všichni očkováni, už se moc těšíme na derby se Zlínem! Popravdě jsme nečekal, že je to pro Vsetínské až taková rivalita, nemocní kluci dělají maximum, aby se na zápas uzdravili. Pojedeme na maximum! Jsem rád, že kluci v týmu jsou epidemiologicky zodpovědní, snad nás i vláda nechá podzim dohrát. Další rok v soutěžním lockdownu by byl pro malé kluby tancem na hraně smrti. Ti silnější, co mají širší základnu to ustojí.“

PSG ZLÍN - DVŮR KRÁLOVÉ 36:16 (18:9).

Jiří Mičola, trenér Zlína: „V dohrávce s Náchodem jsme se padesát minut tahali o výsledek. Nyní s doma s Dvorem Králové jsme i díky výbornému Krupovi v bráně, který dal spoluhráčům jistotu, od začátku měli zápas po kontrolou a a brzy mohli sestavu prostřídat, do hry se dostal i třetí gólman. I po přestávce jsme udrželi koncentraci, vyzkoušeli si i méně zažité herní varianty. Také náš tým je celý očkovaný, jen nad zraněným Šášem před derby se Vsetínem visí otazník. Každopádně duel třetího s druhým bude pro nás možnost vytvořit si do jarních odvet větší bodový polštář. Zápas ale neám favorita, spousta hráčů se zná, včetně mě s Andrejem. Bude to duel týmů, které jsou ve formě a střelecky se jim daří. Mohlo by to být atraktivní utkání. Už se všichni těšíme!“

1. Strakonice 1921 9 7 2 0 278:224 16

2. PSG Zlín 9 7 1 1 280:231 15

3. Vsetín 9 6 0 3 304:241 12

4. Litovel 8 6 0 2 251:218 12

5. Bystřice p. H. 9 5 0 4 272:266 10

6. Jičín B 9 4 2 3 262:257 10

7. Velká Bystřice 9 3 1 5 255:241 7

8. Chodov 9 3 1 5 230:254 7

9. Vršovice 8 2 2 4 188:221 6

10. Náchod 9 2 0 7 239:279 4

11. Dvůr Králové 9 2 0 7 215:278 4

12. Hustopeče 9 1 1 7 225:289 3