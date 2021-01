„Získali jsme velmi důležité body. K vidění bylo bojovné utkání se šťastným koncem pro nás,“ oddechl si kouč Zubří, které tak rázně a v pravý čas utnulo černou sérii pěti porážek.

„Škoda, že jsme nevyhráli větším rozdílem. Ale v závěru se asi už obě strany těšily, až to skončí,“ pousmál se spokojeně Tonar.

Na začátku ale Robe bylo u všeho pozdě a rychle prohrávalo 0:5.

„Vstup do utkání se nám zase nepovedl, byl hororový. Už při rozcvičení bylo vidět, že se to těm klukům honí v hlavách. Jsem ale rád, že jsme se oklepali, trvalo nám to čtvrt hodiny. Tehdy to s námi vypadalo špatně,“ přiznal trenér Zubří, jehož svěřenci se ale nesesypali a naopak nejenže manko rychle smazali, ale ještě do přestávky i díky výborným zákrokům gólmana Maliny získali navrch.

„Začala fungovat obrana s gólmanem. Bylo tam pár zákroků Milana, které nás nastartovaly. Díky nim jsme se dokázali dostat do rychlých útoků a rázem začalo našim hráčům narůstat sebevědomí,“ označil za klíčové.

Po přestávce již Valaši zápas kontrolovali. Třebaže se snaživý soupeř jednou dostal na dostřel, odpověď domácích byla ale rázná a poté vedli až od sedm gólů!

„Byla tam krizová situace. Jičín měl šanci asi utkání zvrátit, ale jsem rád, že jsme tyto momenty dokázali vyřešit stylem, že se dostaneme znovu do nějakého rytmu. Na konci jsme už zápas kontrolovali,“ radoval se Michal Tonar, jehož svěřence čeká v sobotu zápas v Novém Veselí. „Další klíčový zápas, který se pokusíme ovládnout,“ slíbil za kabinu trenér Zubří.

ROBE ZUBŘÍ – JIČÍN 32:27 (14:12)

Nejvíce branek: Mořkovský 10/2, Jurka 7, Hlinka 4 – Šulc 6, Kovařík 5, Krahulec 4. Rozhodčí: Pavel Blanár, Jiří Opava. Sedmimetrové hody: 5/3 – 3/1. Vyloučení: 3:4. Bez diváků.

Další výsledek – dohrávka 14. kola: Lovosice – Brno 40:36 (22:18).

MARTIN BŘENEK, DAVID JANOŠEK