Zápas začali lépe hosté. Už ve 2. minutě je poslal do vedení Málik. Opavský obránce se v 5. minutě postaral i o druhý gól v síti Kutěje. Po druhé přestávce se Vsetín zlepšil a v hned v 16. minutě vstřelil kontaktní branku Kuchařík. V sedmadvacáté minutě Škabraha po spolupráci s Juříkem vyrovnal na 2:2. O osudu střetnutí a tím i o postupu opavského celku do finále druhé ligy se rozhodlo třiapadesát sekund před koncem normální hrací doby, kdy Král vstřelil vítězný gól týmu ze Slezska.

,,Druhé semifinále nabídlo pěknou hokejbalovou podívanou. Opava se však brzy ujala vedení, které ještě do konce první třetiny navýšila. Ve druhé části jsme byli aktivnější a skóre se nám podařilo vyrovnat. V závěrečném dějství už to byl boj o každý metr hrací plochy. Oba týmy hrály hodně do těla. Ovšem v rámci pravidel. Stejně to viděli také rozhodčí a ti nechali zápas volně plynout. Rovněž oba brankáři Josef Kutěj a Jan Schreler předváděli výborné výkony. Proto se bylo pořád na co dívat. Napínavou podívanou bohužel rozhodli hosté brankou vstřelenou v poslední minutě utkání. Na vyrovnání nám pak už zbylo málo času,“ mrzela porážka Marka Ovčačíka, beka Vsetína.

Pro Valachy ale sezona ještě neskončila. Vsetínský tým bude ve 2. lize ve skupině Morava sever ještě bojovat o 3. místo s Porubou. Série na dvě výhry začne o víkendu na porubské hrací ploše.

2. semifinále: HBK VSETÍN – SK IHC JASELSKÁ OPAVA 2:3 (0:2, 2:0, 0:1), konečný stav série: 0:2

Branky Vsetína: Kuchařík, Škabraha.

Vsetín: Kutěj – Juřík, Kuchařík, Marek Ovčačík, Vašíček – Jan Hába, Kulíšek, Michoněk, Rigo, Ševčík, Škabraha, Škrabánek, Vrána, Zigmund.