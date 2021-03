Extraligoví házenkáři Robe Zubří si už osahali halu ve Velenje. Sobotní dopolední hodinový trénink měl za úkol hlavně rozpohybovat hráče po páteční dlouhé cestě.

Dopolední trénink v hale a pak rychlé poznání města Velenje. Tak strávila sobotní den výprava zuberských házenkářů. Vrcholem bude večerní odvetný duel čtvrtfinále Evropského poháru, do kterého půjde český zástupce s pětibrankovým mankem a touhou slovinský | Foto: pro Deník/David Janošek

„Trénink byl spíš seznamovací, dlouhá přihrávka a trochu pohybu. Mají tu rozdílnou halu, než je v Zubří. Je tu malé hlediště za střídačkami a takový výklenek. Trénink byl důležitý hlavně pro brankáře, aby si na to opticky zvykli při dlouhých přihrávkách. Palubovka je klasická parketová, klukům to vyhovuje. Moc to na ní neujíždí, takže kotníky asi dostanou zabrat,“ popsal dopolední trénink a podmínky v hale trenér Zubří Michal Tonar.