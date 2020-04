„Nevíme, zda se to týká i nás, protože nejsme typicky profesionálním klubem,“ poznamenal kouč interligových házenkářek Zlína Marek Kolář.

„My také nejsme profíci jako fotbalisté či hokejisté, ale naše soutěž je profesionální. Proto dle našeho výkladu máme možnost konečně začít společně trénovat, třebaže v menších skupinkách,“ poznamenal kouč Zubří Dušan Poloz.

Poněvadž soutěže mužů i žen předčasně skončily a opět se naplno rozjedou až na začátku září, příprava zde začne později.

„Pokud vše dobře půjde, rádi bychom začali již v tomto týdnu, nejpozději v pondělí. Na holkách cítím velký hlad po společné přípravě, tréninkově strádají, už si samy stěžují, jak jim chybí pohyb a v neposlední řadě společný kontakt. Připravovat se tak budeme venku v okolí haly ve dvou osmičlenných skupinách,“ má jasno Kolář, jehož výběr začne v plném nasazení v polovině července.

Podobný plán mají také v extraligovém Zubří. Zde jsou ale připraveni prožít čas do červencového startu dovolené intenzivněji.

„Odpočinek bude kratší, než tradičně, předpokládám necelé tři týdny, aby kluci nezvlčili. Již nyní všichni dost odpočívali, popravdě jsou zdravě po házené hladoví,“ přiznává Poloz.

Poprvé se společně střetnou nejdříve 4. května, přičemž setkání proběhne na multifunkčním venkovním hřišti kousek od haly.

„Nejsem naivní, že by všichni kluci do puntíku plnili individuální plány, na druhou stranu cítím, jak moc všem chybí sociální kontakt. Ten asi většinu přinutí se v květnu zapojit do přípravy,“ očekává zkušený házenkářský odborník.

Zubří by za normálních okolností v tomto čase čekaly semifinálové boje play-off, neboť všichni věřili v dobře rozehrané sezoně v medaili.

„Dvakrát škoda, co se stalo, opravdu nás to všechny bolí. Ale takový je život,“ krčí rameny Poloz a již se dívá do budoucnosti.

Jaká bude, však není jisté. Sportovní kluby netuší, jak moc se jim podaří naplnit rozpočty, především kteří sponzoři v těžké době podpoří profesionální sport.

Při pohledu na soupisku Zubří je již nyní jistý odchod kanonýra Řezníčka do Švýcarska, řada dalších hráčů ale nemá podepsanou smlouvu pro další sezonu.

„I přese všechno začínáme s přípravou o měsíc dříve než normálně. Nevadí ani absence šatny a sprch, neboť většina z nás to má na hřiště z domu jen pár minut cesty,“ dodal s úsměvem zuberský Dušan Poloz.