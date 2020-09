„Věřil jsem, že se budeme zlepšovat zápas od zápasu. Bohužel jsem dnes ale posun neviděl,“ mrzí kouč Robe Michala Tonara. „Zase vše budeme muset pořádně zanalyzovat, poukázat na chyby, aby se neopakovaly. Snad budeme za týden na Duklu dobře připravení,“ je optimistou trenér Valachů.

Tradiční derby v Karviné bylo necelých dvacet minut (7:7). Poté domácí ještě více přidali na rychlosti a důrazu a vytvořili si rozhodující náskok.

„Dostat přes 30 branek není dobrá vizitka, s výjimkou úvodu se nedařilo ani gólmanům. Právě v defenzivně jsme vyprodukovali dost zásadních chyb,“ mrzelo Tonara.

Ten se snažil všemožně otupit tlak soupeře, bohužel jeho svěřenci opět vyprodukovali hodně technických chyb. „Je jich straně moc. Bohužel nám odešel i tlak ze spojek. Zde musíme udělat velké změny,“ slibuje trenér, který ale rozhodně flintu do žita nehází.

„Je třeba do útoku vrátit pohyb, který nás zdobil v přípravě a zkraje přípravy. Máme týden na to si vše připomenout a vypilovat,“ vzkázal do kabiny.

I přese všechno je s přístupem a nasazením zuberských mladíků spokojen. „Musíme dál tvrdě pracovat a být trpěliví. Základna je zde široká, jen musíme vybrat správné typy,“ dodal Michal Tonar.

KARVINÁ – ROBE ZUBŘÍ 33:22 (16:11)

Nejvíce branek: Solák 8/2, Patzel 8, Gromyko 4 – Jurka 5, Mičkal 3, Mizera 3. Rozhodčí: Přemysl Fukala, Radek Mohyla. Sedmimetrové hody: 4/3 – 2/0. Vyloučení: 6:4.Diváci: 870.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Jan Užek 4, Nedoma 3, Skalický 3, Solák 8/3, Patzel 8, Urbański 2, Gromyko 4, Plaček, Franc 1, S. Mlotek, Nantl, Růža, Široký, Flajsar. Trenér: Brůna.

Zubří: Malina, Š. Mizera – Dokoupil 6, Přikryl, Válek 2, Souček, Havran, Jurka 5, Palát 2, Hybner 2, Mazurek 2, Hlinka 3, Dobeš, Mičkal 3, Jirák, B. Mizera 3. Trenér: Tonar.

DALŠÍ VÝSLEDKY 3. kola: Plzeň – Kopřivnice 32:34, Maloměřice – Jičín 20:34. Utkání Frýdek-M. – N. Veselí, Dukla Praha – Hranice a Brno – Lovosice byla odložena.

1. Karviná 3 3 0 0 88:73 6

2. Plzeň 3 2 0 1 90:83 4

3. Kopřivnice 3 2 0 1 92:86 4

4. Jičín 2 1 0 1 60:47 2

5. Lovosice 1 1 0 0 31:22 2

6. Dukla Praha 1 1 0 0 31:26 2

7. Frýdek-Místek 1 1 0 0 29:28 2

8. Brno 2 1 0 1 49:51 2

9. Nové Veselí 2 1 0 1 47:53 2

10. Hranice 2 0 0 2 48:54 0

11. Robe Zubří 3 0 0 3 69:89 0

12. Maloměřice 3 0 0 3 68:90 0