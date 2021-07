„Z losu máme smíšené pocity. V této době bude jedním z nejdůležitějších faktorů situace kolem koronaviru a ta v tomto případě bohužel není přívětivá. Kypr je totiž od tohoto pondělí v semaforu Ministerstva zahraničí v tmavě rudé skupině,“ vysvětlil manažer zuberského klubu Michal Balhárek s tím, že cestování se tím může značně znepříjemnit.

Pro kyperský celek, který vloni skončil ve své lize na čtvrtém místě, to bude premiérová účast na evropském poli. Do pohárů se přihlásil díky nezájmu třetího týmu kyperské ligy. Naopak Zubřané budou obhajovat úspěšné tažení z loňské sezony, kdy ve stejném poháru dokráčeli až do čtvrtfinále.

„Apoel je pro nás velká neznámá, protože v pohárech se ještě nikdy neobjevil. Každopádně se budeme snažit najít co nejvíce materiálů, abychom byli na soupeře po herní stránce maximálně připraveni,“ uvedl k losu trenér Zubří Peter Dávid.

Do Evropského poháru EHF se letos přihlásilo hned 74 týmů, o 23 víc než vloni. Zubřanům hrozila mužstva z Izraele nebo Islandu, v osudí byla také pražská Dukla nebo rakouský Westwien, se kterým se Valaši střetnou na konci srpna v domácím Valašském poháru. Nakonec na Robe připadl jeden z papírově schůdnějších protivníků. Ve hře zůstává i varianta sehrání obou zápasů na jednom místě.

„Počkáme na vývoj epidemiologické situace a na komunikaci se soupeřem. Pokud bude na jedné ze stran problém kvůli koronavirovým opatřením, tak se pokusíme domluvit dvojzápas na jednom místě. Jinak počítáme s klasickým formátem doma venku,“ doplnil zuberský manažer Balhárek.

První kolo Evropského poháru je naplánováno na 11., nebo 12. září, odveta by měla následovat o týden později. Začít by měli Zubřané na kyperské palubovce. V případě postupu by ve druhém kole narazili na bulharský HC Osam Lovech.

DAVID JANOŠEK