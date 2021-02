„Moc si přejeme uspět, i pro mě by postup do čtvrtfinále byl největší trenérský úspěch,“ usmívá se kouč Robe Michal Tonar, jenž se v úterý vrátil k týmu po desetidenní karanténě spojené s nemocí covid 19. „Naštěstí u mě byl průběh mírný, nějaký kašlíček a bolení hlavy. Už jsem ale fit a připraven pomoci týmu k úspěchu,“ netají se zkušený trenér.

Valaši se do pohárové Evropy kvalifikovali po dlouhých devíti letech a právě epidemiologická situace pomohla týmu k rychlému a snadnému postupu mezi šestnáctku nejlepších. Nejprve bez boje přešli přes švýcarský St. Gallen a následně před Vánoci přes islandský FH Hafnarfjordur. „Všichni cítíme, že můžeme udělat historický úspěch, zvláště, když nás čeká soupeř z kategorie hratelných,“ přiznává Tonar, jehož výběr slovenského soupeře porazil naposledy dvakrát v létě.

„Ale to byla příprava! Série je zcela otevřená, nemá favorita. Narazí totiž na sebe dva soupeři, kteří vyznávají podobný styl. Rozhodovat bude aktuální sportovní forma, možná taktika,“ pousmál se Tonar.

A právě návrat zkušeného Matěje Šustáčka může Zubří hodně pomoci. Právě zkušený mozek týmu mladému výběru chyběl ke stabilizaci výkonnosti. „I vzhledem k delší tréninkové pauze bych se na něj nerad upínal, neviděl v něm spásu. To neprospěje nám ani jemu. Na druhou stranu věřím, že bude platnou posilou s velkými zkušenostmi. Další výhodou je, že Matěj vrací do prostředí, které velmi dobře zná. Uvidíme, jak rychle tuto změnu zvládne on i tým,“ krčí rameny Tonar.

Ten po pondělním individuálním tréninku přivítalŠustáčka na společné přípravě již v úterý. „Doufám, že Matěj dá týmu více jistoty v útoku, kde nám to v posledních dvou duelech skřípalo, byl to trošku chaoz. S ním by se měla hra uklidnit a měl by nám pomoci ke splnění předsezonních cílů – tedy postupu v poháru a účastni v play-off,“ dodal Michal Tonar.