„Motivace se nyní už hledá hůř. Kluci to cítí, sezona byla dlouhá. Každopádně si ale nechceme pokazit reputaci posledními dvěma zápasy. Za týden se znovu popereme o vítězství,“ zdůraznil po sobotní výhře trenér Zubří Michal Tonar.

Oba týmy si od úvodního hvizdu otevřely na hřišti střelnici a chvíli trvalo, než obě obrany začaly pracovat. Přesto to byli po většinu první půle Zubřané, kteří byli před soupeřem o krok napřed. V útoku tým znovu táhl Mořkovský, který dal do pauzy víc než polovinu branek domácích.

„Trochu se to dnes podobalo zápasu s Frýdkem. Hlavně ze začátku to vypadalo, že to bude velká přestřelka. V jednu chvíli se nám sice podařilo odskočit, ale nakonec z toho byla v poločase jen remíza,“ popsal první půli kouč domácích Tonar.

Po přestávce Kopřivnice otočila skóre, ale na víc než dvoubrankový rozdíl se nedostala. Zubřanům pak vyšel závěr utkání, kdy od stavu 24:24 dali sedm branek, zatímco hosté jen dvě. Příští týden tak budou Kopřivničtí stahovat pětibrankové manko.

„Škoda toho výsledku, protože si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Udělali jsme hodně nevynucených chyb v posledních asi deseti minutách. K tomu jsme za celé utkání nedali čtyři sedmičky. Nebýt té koncovky, tak bych byl spokojený. Zubří je těžký soupeř, ukázalo to ve čtvrtfinále s Karvinou. Zkusíme se v odvetě o to páté místo porvat,“ hodnotil utkání zklamaný trenér hostů Lubomír Veřmiřovský.

Konečné páté místo ještě může mít pro oba celky svůj význam. Za určitých podmínek bude mít totiž i pátý tým extraligy právo účastnit se evropských pohárů.

„Je určitě o co hrát. Ty letošní čtyři zápasy v pohárech byly na klucích vidět, v něčem je posunuly. Nasbírali zkušenosti a pak třeba v rozhodujících chvílích dokázali hrát s větší trpělivostí,“ všiml si trenér domácích Tonar, pro kterého to byla vítězná rozlučka se zuberskou halou. Od příští sezony už bude původem plzeňský trenér stát na lavičce hostů, povede pražskou Duklu. Na letošní ročník však bude zkušený kouč dle svých slov vzpomínat jen v dobrém.

„V létě možná byly nějaké obavy, jestli to takhle mladí kluci dokážou zvládnout, ale už na podzim jsem byl mile překvapený, jak to hltali. Velké poděkování patří trenérům dorosteneckých týmů, protože z těch kategorií tady přišli ti hráči v takové kvalitě, že jsem měl otevřenou pusu,“ chválil zuberskou házenkářskou školu trenér Tonar.

„Rozhodnutí jít do Dukly pro mě nebylo jednoduché, ale takový je život. Věřím, že i když se tady budu vracet s jiným logem na tričku, tak to přátelství, které jsme si tady během roku vybudovali, zůstane i nadále,“ dodal s úsměvem na závěr.

HC ROBE ZUBŘÍ – KH ISMM KOPŘIVNICE 31:26 (13:13)

Zubří: Mizera Š., Malina – Mořkovský 11/1, Dobeš 5, Šustáček 4, Jurka 3, Fiala 2, Mazurek 2, Havran 2, Hybner 2, Hlinka, Přikryl, Mičkal, Mizera B., Válek, Palát.

Nejvíce branek Kopřivnice: Polcar 6/2, Bukovský, Hanus a Gřes po 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 1/1 – 7/3. Vyloučení: 5:3. Bez diváků.

DAVID JANOŠEK