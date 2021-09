Házenkáři Zubří vezou z Kypru do pohárové odvety dvoubrankový náskok!

Výbornou pozici do odvety si vypracovali v sobotu odpoledne na palubovce kyperského Apoelu Nikósie házenkář Zubří. Valaši ovládli úvodní duelu prvního kola Evropského poháru 29:27 a již krůček jim chybí k postupu do další fáze, ve které by vyzvali bulharskou Loveč.

Extraligoví házenkáři Zubří (ve žlutém) uspěli v úvodním duelu Eropského poháru na Kypru. | Foto: Deník/Martin Břenek

Jejich náskok přitom mohl být výraznější, neboť v zápase vedli svěřenci Petera Dávida i o pět branek. Odveta se hraje o víkendu v Zubří, ještrě předtím, ve středu čeká Robe dohrávka 2. kola doma proti Brnu. APOEL NIKÓSIE – ROBE ZUBŘÍ 27:29 (11:16). Nejvíce branek: Ch. Georgiu 7, K. Georgiu 6 - Jurka 6, Mika 4.