„Chci poděkovat všem klukům, dnes podali zase jeden z těch lepších výkonů. První krok jsme sice udělali, ale stále nám ještě jeden zbývá,“ krotil nadšení trenér Zubří Michal Tonar.

Začátek zápasu přinesl vyrovnanou bitvu. V 11. minutě vedli ještě hosté 6:4, tři branky v řadě z ruky Fialy však znamenaly obrat. Od té chvíle se už Považská Bystrica do vedení nedostala, do šaten odcházeli Zubřané nakonec se čtyřbrankovým náskokem.

„Nastupovali jsme do utkání trochu s obavami, aby se neopakoval zápas s Jičínem, naštěstí k tomu nedošlo. Solidní výkon podala obrana. Opět nás trochu trápily technické chyby, ale ty byly na obou stranách,“ uvedl domácí kouč Tonar.

Druhá půle mnoho změn nepřinesla. Valaši si neustále udržovali tří až čtyřbrankový náskok. Do výraznějšího vedení se Zubří poprvé dostalo v 53. minutě, kdy Mořkovský zvyšoval na 26:20. Konečný sedmibrankový rozdíl byl nakonec nejvyšším v celém utkání.

„Gratuluju Zubří k takzvanému poločasovému vítězství. Pro nás je těžké přijmout tu ztrátu sedmi gólů. Myslím, že výsledek o tři nebo o čtyři góly by víc odpovídal průběhu zápasu. Škoda obou konců poločasů, kdy nám trochu docházely síly. Jinak to nebyl zlý zápas. Připravíme se na příští týden na odvetu, určitě nechceme nic vzdávat,“ zhodnotil utkání trenér hostů Václav Straka, pro jehož celek to byl letos teprve druhý zápas.

To Zubřané se ideálně naladili na další náročný program. Těšit je může i zapojení z Francie navrátivšího Šustáčka.

„Jsem rád za výkon Matěje, který nastoupil po jednom týdnu trénování. Bylo vidět, že těm mladíkům přidal trochu víc klidu a v těch situacích, kdy se to začalo lámat, to tam podržel a ti kluci ho vnímali. To je pozitivní,“ chválil zkušenou zuberskou spojku kouč Tonar, který musí tým připravit na další důležitý zápas. Už v úterý totiž hostí Valaši v rámci 18. kola Extraligy celek Hranic.

Příští sobotu je pak čeká odvetný pohárový zápas na Slovensku.

„Sedm gólů je příjemný polštář, ale v házené ani dvanáct branek není jistota. Za deset minut může být všechno jinak. Příští týden bude záležet, v jaké sportovní formě budou oba týmy a jak se na zápas zkoncentrují. Obě mužstva spolu hrají pravidelně v přípravě, takže se už nemají moc čím překvapit,“ dodal na závěr k slovenskému soupeři trenér Zubří Tonar. (dj)

HC ROBE ZUBŘÍ – MSK POVAŽSKÁ BYSTRICA 29:22 (16:12)

Zubří: Malina, Mizera Š. – Mořkovský 6, Dobeš 6, Jurka 3, Hlinka 3, Přikryl 3/3, Fiala 3, Mazurek 2, Havran 1, Hybner 1, Šustáček 1, Dokoupil, Novák, Mizera B., Palát.

Nejvíce branek Považská Bystrica: Ivanytsia 7, Jurák, Vallo a Briatka po 3. Rozhodčí: Chrzan, Janas (oba Polsko). Sedmimetrové hody: 3/3 – 1/1. Vyloučení: 2:3. Bez diváků.