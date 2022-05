Valaši doma ve čtvrtém semifinálovém duelu série hrané na tři vítězství proti Plzni od začátku tahali za kratší konec provazu a nakonec padli o šest branek (22:28). „Neunesli jsme tíhu zápasu, tak to chodí, svět se ale nehroutí. Naše touha zahrát si finále je pořád stejná, o rozhodující krok se pokusíme o víkendu,“ slíbil za kabinu trenér Zubří Peter Dávid.Vyprodaná hala od prvních minut hnala Zubří kupředu. Do karet Valachů také hrála skutečnost, že Západočeši nastoupili bez distancovaného Stehlíka a od desáté minuty se museli obejít i bez vyloučeného Šindeláře.

Přesto to byli hosté, kteří diktovali tempo hry, dominovali a brzy vedli až o osm branek. Až s příchodem Maliny mezi tyče se Zubří oklepalo, chvílemi stáhlo manko na dvě branky. Více jim ale zkušený soupeř nedovolil. „Měli jsme dva problémy – efektivitu střelby a špatnou obranu,“ sypal si zejména v úvodu popel na hlavu domácí Jiří Dokoupil.Plzeň stejně jako v minulé sérii v Brně dokázala stav vyrovnat a vynutit si rozhodující zápas.

„Tým byl hodně nažhavený, nedívali jsme se na stav série. Věděli jsme, že pokud chceme obhajovat titul, musíme nyní dvakrát vyhrát. První krůček se nám povedl,“ mnul si po zápase ruce kouč hostů Petr Štochl.

„Protože hrajeme nyní doma, budeme lehcí favorité,“ připustil.Středeční zklamání domácích, zejména fanoušků, bylo velké. Postupové oslavy byly nachystány, příznivci Robe natěšeni. „Největší rozdíl byl ve výkonech brankářů. Nechápu, jak famózně dokáže gólman Herajt chytat tolik zápasů po sobě,“ kroutil po zápase hlavou Dávid. „Nám duel nevyšel, naopak Plzeň hrála disciplinovaně, trpělivě,“ vypozoroval.

O tom, kdo vyzve ve finále karvinský Baník, tak rozhodne nedělní duel (v 19 hodin) na půdě úřadujícího mistra. „Máme pár dnů se na zápas připravit, nemáme co ztratit,“ cítí slovenský kouč ve službách Zubří. „Víme, jak složitá a náročná nás čeká situace. Pokud chceme uspět, musíme současný tlak unést a ještě jednou v Plzni vyhrát,“ burcuje zuberskou kabinu Peter Dávid.

ROBE ZUBŘÍ – PLZEŇ 22:28 (11:15)

Stav série: 2:2.

Nejvíce branek: Mořkovský 6/1, Přikryl 3, Palát 3 – Douda 7/1, Říha 5, Šafránek 4. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 5/3:1/1. Vyloučení: 1:4. ČK: Šindelář (Plzeň). Diváci: 1200 (vyprodáno).

Řekli na tiskové konferenci po zápase:

Petr Štochl (trenér Plzně): "Zápas se mi bude hodnotit lépe než poslední dvě utkání. Vyhráli jsme na půdě, kde soupeř moc bodů neztrácí. Tohle vítězství nás udrželo ve hře o finále. Před zápasem jsme neřešili, jaký je stav, prostě jsme si řekli, že ten zápas musíme zvládnout. Že je to další postupný krok, abychom mohli bojovat o finálovou sérii. Tenhle krok jsme zvládli. Tým skvěle věděl, co chce. Vše bylo podpořené výbornými individuálními výkony. V neděli to bude zápas o všechno a podle toho k tomu oba týmy přistoupí. Pro obě družstva to bude hodně těžké."

Peter Dávid (trenér Zubří): "Absolutně zasloužené vítězství Plzně, neunesli jsme tíhu okamžiku. Věděli jsme, jak Plzeň hrála s Brnem, jak vloni ve finále s Karvinou, že jim tyhle zápasy jdou. Všechno bylo naplánované, ale nic nám nevyšlo. Neskutečně jsme si vylámali zuby na Herajtovi. Soupeř mohl hrát v útoku tak dlouho, jak potřeboval. Mají zkušený manšaft. Bohužel s tím musíme žít. Bude to hodně těžké, dostali jsme těžké K.O. ale musíme se zase postavit. V zápase v Plzni nemáme co ztratit. V neděli se uvidíme po deváté v sezóně.

Šance jsme si vypracovali, ale vylámali jsme si zuby na brankáři Plzně. Nám obrana nevyšla tak, jak poslední zápasy. Zkoušeli jsme hru sedm na šest, za celou sezónu jsme při tom nedostali gól do prázdné branky a kolik jich tam dneska spadlo. Prostě nám dnes nic nevyšlo, ale tak to někdy bývá. Uvidíme, komu to víc sedne v neděli."