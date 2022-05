Na začátku se oba celky přetahovaly o vedení, ovšem rozhodující úder si Valaši připravili deset minut před koncem první půle. Po výměně gólmanů totiž Mizera „zavřel“ bránu a kromě obratu výsledku zajistil svým barvám čtyřbrankové vedení.

„Tento moment se ukázal jako klíčový. Zbytečnou nedisciplinovaností jsme dovolili Zubří získat uklidňující vedení. Ač jsme se moc snažili, vyrovnat se nám už nepodařilo,“ posteskl si kouč Plzně Petr Štochl.

Valaši ani po obrátce neubrali. Naopak, výbornou obranou dokázali jít až do šestibrankového vedení (36. - 13.19). „A to jsme zahodili následný brejk, škoda. Přestože domácí postupně ukrajovali z našeho vedení, věřili jsme v úspěch, i když jsme neproměňovali šance. Individuální výkony nehodnotím, ale dnes byl brankář Plzně Herajt neskutečná překážka,“ uznal trenér hostů, jenž zápas prožíval hodně emotivně.

„Jsem úplně celý mokrý a je mi to jedno. Už se těším na busparty, dlouhou cestu. Jsme šťastní, emoce jsou v nás silné,“ hřímal bezprostředně po utkání Dávid.

Postupový mečbol tak bude mít ve středu od 17 hodin v Zubří domácí tým Robe. „Jsme blízko, ale série není rozhodnutá! Na zápas se připravíme, pro výhru uděláme maximum. Věřím, že nás požene vyprodaná aréna,“ vyzývá i publikum do akce trenér Peter Dávid.

Vyřazení si naopak nepřipouští Plzeň, úřadující mistr. „Za stejného stavu jsme jeli už ve čtvrtfinále do Brna a zvládli jsme to. Do Zubří se těšíme, je to tam celkem fajn. Máme na to zvítězit. Pokusíme se o návrat do Plzně,“ slíbil za západočeskou kabinu trenér Štochl.

PLZEŇ – ROBE ZUBŘÍ 24:26 (11:15)

Stav série: 1:2

Nejvíce branek: Šafránek 5, Stehlík 4, Linhart 3 – Mořkovský 7/2, Jurka 4, Havran 3, Mazurek 3, Dobeš 3. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/2. Vyloučení: 3:1. ČK: 50. Stehlík (PLZ). Diváci: 800.

Další výsledek – semifinále: Karviná – Dukla Praha 33:26 (konečný stav série 3:0).