Zubřané šli za dvěma body od první minuty, svého soupeře ani jednou nepustili do vedení.

„Byl to náš nejlepší zápas. Vyšlo nám skoro všechno, včetně vstupu do utkání. Kromě asi čtyř minut, kdy se nám nevedlo, a naštěstí ani soupeři, jsme měli zápas plně pod kontrolou. Velká spokojenost,“ mnul si ruce po důležité výhře trenér Zubří Peter Dávid.

Valaši vstoupili do zápasu koncentrovaně a hned zkraje si vytvořili čtyřbrankový náskok. Díky důrazné obraně nutili soupeře k chybám, které pak z rychlých útoků trestali.

„Čekali jsme obrovské tempo, které Lovosice hrají. Pro diváky neexistuje atraktivnější zápas, než byl ten dnešní. Věděli jsme, že na nás soupeř bude zkoušet všechny možné varianty obrany a hodně jsme se na to připravovali. Konečně jsme dobrý tréninkový týden prodali v zápase,“ chválil trenér Dávid, jehož tým ovládl poločas 20:14.

I po přestávce Robe nepolevovalo a dál budovalo náskok. Ve 42. minutě zvyšoval Jurka už na desetibrankový rozdíl a hosté brali timeout. Ani ten však Lovcům nepomohl a nakonec odjížděli ze Zubří s nejvýraznější prohrou v sezoně.

„Gratuluji soupeři k výhře, dneska jsme mu to dost usnadnili naší hrou. Chvilkama to od nás byl až tak trochu zoufalý výkon. Kdyby se dnes hrálo čtrnáct dní, tak nejsme schopní výsledek otočit. Nepředvedli jsme to, co chceme do budoucna hrát. Zápas musíme hodit za hlavu,“ hodnotil utkání lovosický kouč Roman Jelínek.

Zuberského trenéra těšil nejen výsledek, ale i návrat zkušeného rozehrávače Miky, který měl svalové problémy a v posledním zápase v Maloměřicích nehrál.

„Bylo velmi důležité, že se nám dnes vrátil, protože nám diriguje hru. Dneska navíc podal obrovsky kolektivní výkon i Lukáš Mořkovský, což jsme do něj tlačili celý týden. Byl to pro nás dost zlomový zápas, jsme rádi za výhru,“ dodal závěrem zuberský trenér Dávid.

Zubřané se díky výhře posunuli na třetí místo tabulky. Na druhou Plzeň ztrácí čtyři body, přičemž mají zápas k dobru. Extraligu nyní čeká reprezentační přestávka.

DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – LOVCI LOVOSICE 41:29 (20:14)

Zubří: Malina, Mizera Š., Krůpa – Mořkovský 9, Mičkal 7, Jurka 6, Mika 5, Mizera B. 5, Hybner 4, Mazurek 3, Havran 1, Dobeš 1, Bajer, Fiala, Přikryl, Pšenica.

Nejvíce branek Lovosice: Motl a Trkovský po 7, Kupa a Bouček po 3. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 0/0 – 1/1. Vyloučení: 4:2.