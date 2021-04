„Postoupil šťastnější. Ač byl výsledek strašný, jako kdyby se hrály dvě prodloužení nebo tři sady sedmiček, možná jsme byli ale o chloupek lepší. V některých úsecích jsme se vrátili k agresivní obraně a s ní vyrostly výkony gólmanů,“ poznamenal spokojený kouč.

Před utkáním přitom byl optimistou. „V tréninku byli kluci výborní, věřil jsme v úspěch jako posledním kole základní části. Až na vstup a konec jsme byli lepší, ale závěr byl opravdu hrozný. I když jsme vedli o čtyři góly, vyloučení Hybnera a tři hrubky nás málem stály postup,“ zlobí se. „Stejně tak jde znát, že když prostřídáme sestavu, naše síla není taková. Ale nechci zápasy hrát jen v osmi lidech,“ poznamenal.

Derby a série s Kopřivnicí startuje až po reprezentační přestávce na palubovce Zubří, o to větší chuť nyní Valaši mají vybojovat konečnou pátou příčku. „Věřím, že to tak cítí i hráči, snad se neuspokojili. Už se můžeme radovat z lepší polovina, ale páté příčka by byla třešinka na dortu. Vyřazení Karviné by byla moc velká pohádka, popravdě jsme realisty,“ směje se Tonar, jenž čeká další vyrovnanou sérii. „Máme Kopřivnici co vracet. Bude to boj, který mohou opět rozhodovat koncovky,“ dodal trenér Zubří.

FRÝDEK-MÍSTEK – ROBE ZUBŘÍ 37:38 (18:19)

Nejvíce branek: Chudoba 9/1, Petrovský 8, Musálek 4 – Mořkovský 8/2, Jurka 8, Mičkal 7. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 2/1 – 2/2. Vyloučení: 2:4. Bez diváků. První utkání 34:33, postupuje Zubří.