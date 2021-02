Házenkáři Zubří sice prohráli, ale slaví postup do čtvrtfinále EP

V závěru se trošku strachovali o svůj náskok, nakonec v sobotu s přehledem postoupili. Extraligoví házenkáři Zubří v odvetě Evropského poháru padli v Považské Bystrici 23:28, přesto díky domácí výhře 29:22 slaví postup do čtvrtfinále. „Zatímco Valaši minimálně zopakují poslední devět let starý úspěch, pro mě jako trenéra je to největší pohárový v kariéře,“ raduje se kouč Zubří Michal Tonar. „Hlavně v závěru to trochu dřelo, bylo zamotané, ale dobře to dopadlo,“ oddechl si kouč.

Házenkáři Zubří slaví postup do čtvrtfinále Evropského poháru. | Foto: archiv HC ROBE Zubří

Jeho výběr přitom měl více než polovinu času zápas pod kontrolou, chvílemi vedl i o dvě branky a vše vypadalo na jasný postup a třeba i výhru. „Chtěli jsme zde vyhrát,“ potvrzuje Tonar. „První poločas odehráli kluci velmi dobře po taktické stránce, příkladně bojovali, hra byla v naprostém pořádku,“ pustil se do hodnocení trenér Robe. Po přestávce s přibývajícím časem již nebyl spokojen. „Pár našich chyb soupeře nastartovalo a ten ucítil šanci. V útoku se sedmi hráči nás zatlačili, dělalo nám to problémy. V útoku jsme si udržovali lehký klid, možná na úkor na úkor našeho tlaku. Scházel nám větší klid v koncovce. I přes lehce zamotaný závěr jsme po celý čas postup kontrolovali,“ zdůraznil Tonar v jehož výběru scházel pouze zraněný David Mazurek. „Snad bude během pár dnů fit,“ přeje si. Velký důvod a prostor k oslavě ale na Valašsku nemají. „Budou krátké, nic bouřlivého,“ potvrdil při cestě domů trenér. „Všichni ví, jak po dnešních výsledcích v lize jsou karty rozdané. Ve finiši základní části bude záležet na každém zápase. Nyní je před námi důležitý cíl – doma porazil Nové Veselí,“ připomíná Tonar, jenž by ze závěrečných čtyř duelů velmi rád vytěžil maximum. „Hlavní cíl je play-off. Sebevědomí si budujeme, ale musíme zůstat oběma nohama na zemi,“ zopakoval. V březnu pak Robe čeká prestižní dvojzápas v rámci čtvrtfinále Evropského poháru. „Nebránil bych se švédskému protivníkovi, zde je velká atraktivita zaručena. Naopak z pohledu cestování je strašákem kterýkoliv ruský protivník. Nejdůležitější ale bude, aby se vůbec hrálo. Nejsmutnější by bylo řešení u zeleného stolu, jako to bylo v případě úvodních dvou kol,“ připomněl Michal Tonar. Druhý zápas osmifinále EP: POVAŽSKÁ BYSTRICA – ROBE ZUBŘÍ 28:23 (15:14) Sestava Zubří: Malina, Š. Mizera – Dobeš, Dokoupil, Přikryl, Mořkovský, Malina, Havran, Fiala, Jurka, Palát, Šustáček, Hybner, Hlinka, B. Mizera, Mickal, Valek. První utkání 22:27, postupuje Zubří.

