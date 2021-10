„Režii zápasu jsme převzali od prvního útoku, hlavně v obraně. Viděli jsme z videa a věděli jsme, že když do toho dupneme, tak bude sobotní zápas hodně klidný. A to se potvrdilo,“ oddechl si kouč Zubří Peter Dávid. „V sobotu si zápas svým způsobem užijeme. Prorotujeme sestavu a budeme se chystat na ligu, kde nás čekají Maloměřice,“ dívá se již na další extraligový program zkušený stratég.

Páteční večerní duel rozhodli Valaši prakticky hned v úvodu, kdy dali soupeři jasně na jevo, kdo bude pánem palubovky. „V Bulharsku se nebrání. Viděli jsme jejich zápasy a nikdo tam nebrání, každý stojí na šestce a zdvihá ruky. Hlídali jsme si jejich dva hlavní hráče, levou a střední spojku. Jít do souboje, vstoupit do něj, zůstat v něm a nepomáhat si. Toto na tohoto soupeře stačilo. Je mi to líto vůči divákům, že se těšili na evropský zápas a soupeř to takhle odehrál,“ dodal Dávid.

ZUBŘÍ – LOVEČ 43:20 (26:10)

Nejvíce branek: Jurka 8, Mořkovský 6, Pšenica 5, Mičkal 5, Přikryl 4, Mazurek - Stančev 5, Boyadzhiev 4. Rozhodčí: Panayides, Andreou (Řec.). Vyloučení: 1:2. Diváci: 500.