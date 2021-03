„Cítíme pro tuto variantu velkou naději, protože naše přímé rivaly čekají náročné duely na půdě celků z první čtyřky,“ poznamenal trenér Robe Michal Tonar, ale jedním dechem dodal: „Otázkou ale je, do jaké míry budou právě celky z popředí kalkulovat. Už jde o medaile!“

On, ani celý tým se přitom netají, že by neradi narazili především na Karvinou, se kterou se Zubří ve vyřazovacích bojích dlouhodobě nedaří! „Navíc i nyní lize jasně dominuje, jsou aktuálně nejlepší. Všichni další z první čtyřky jsou hratelní. I Plzeň nebo Dukla mají totiž stejně jako my tým poskládaný z mladých hráčů. Uvidíme po sobotě,“ usmívá se Tonar.

Zásadní pro něj ale byl právě středeční výkon ve Slezsku, kde jeho výběr prakticky od prvních minut dominoval a nepřipustil žádné komplikace. Navíc potvrdil, že to na Frýdek-Místek dlouhodobě umí.

„Nemyslím si, že by nás domácí podcenili. Ano, měli v hlavách, že se už tabulkově neposunou, ale jistě si nechtěli zkazit sebevědomí a navíc hráli v nejsilnější sestavě. Do konce hráli nejzkušenější,“ upozornil Tonar, jehož svěřenci podali jeden z nejlepších výkonů.

„Velmi slušnou obranu podpořil gólman Šimon Mizera, jenž se úspěšností zákroků dostal přes čtyřicet procent, což bylo hned cítit. Silní jsme byli v přechodu do útoku, tlak byl zde obrovský. Hned 35 vstřelených gólů na půdě soupeře je bezvadných,“ pochválil svěřence.

Cenné vítězství Valachům jistě pomůže pro sobotní pohárovou odvetu ve Velenje, kam odjíždí s pětibrankovým mankem. „Poslední výhra je vždy vzpruha a posílení sebevědomí. Určitě nejedeme do Slovinska jen na výlet!“ zdůraznil Tonar. „Jestli cítíme šanci na postup? Naděje umírá poslední. Jeden problém s play-off už máme z krku, nyní si můžeme zahrát pěknou házenou. Pět branek není moc, dá se to smazat během deseti minut. Třeba se to zamotá, soupeř situaci podcení nebo nebude mít svůj den,“ pousmál se Tonar.

Ve čtvrtek ještě jeho svěřence čeká trénink doma a nutné testování, na dlouhou cestu autobusem vyrazí v pátek ráno. „V dějišti bychom měli být v pátek večer, kde bychom se ještě chtěli krátce seznámit s halou. V sobotu dopoledne se protáhneme, zastřílíme a večer půjdeme do boje,“ prozradil trenér Zubří program týmu na příští dny.

FRÝDEK-MÍSTEK – HC ROBE ZUBŘÍ 25:34 (13:18)

Nejvíce branek: Petrovský 7/2, Chudoba 6, Gřešek 3 – Mořkovský 8, Dobeš 7, Jurka 7. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/0. Vyloučení: 5:3. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDEK 22. kola extraligy: Dukla Praha – Karviná 28:26 (12:12).

1. Karviná 21 17 0 4 638:522 34

2. Plzeň 21 16 1 4 648:557 33

3. Dukla Praha 21 14 2 5 635:565 30

4. Lovosice 21 12 3 6 630:600 27

5. Frýdek-Místek 22 11 1 10 631:627 23

6. Robe Zubří 22 10 2 10 585:598 22

7. Jičín 21 10 1 10 569:545 21

8. Kopřivnice 21 9 2 10 590:578 20

9. Brno 21 7 3 11 538:564 17

10. Hranice 21 6 3 12 503:537 15

11. Nové Veselí 21 1 4 16 497:596 6

12. Maloměřice 21 3 0 18 485:660 6