Jeho svěřenci nastavili tempo zápasu hned od první minuty. Rychle odskočili na pětibrankový rozdíl a Nové Veselí jen těžko hledalo cestu přes pevnou zuberskou obranu. Navíc střely, které prošly, výborně jistil domácí brankář Mizera. V 19. minutě vedli Zubřané už 11:3.

„Byli jsme proti domácím málo agresivní, málo jsme přerušovali hru. Každý odražený míč byl v rukách Zubří. Nejsme tým, který může hrát profesorskou házenou, musíme jít na krev. První poločas rozhodl celý zápas,“ kroutil nespokojeně hlavou trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Zuberská spojka Mazurek zazářil. Koho by si přál v play-off?

Ani po návratu z šatny Veselští nenašli recept na zuberskou obranu. Valaši dál hráli v tempu a z první vlny trestali chyby soupeřů. V 38. minutě už svítilo na ukazateli skóre 24:13 a na hřiště se tak postupně dostali všichni hráči z domácí lavičky.

„Hodně jsme se poučili z prvního vzájemného zápasu. To, co se Veselí dařilo doma, agresivní hra, tak tu jsme nastavili tentokrát my. Investovali jsme hodně do obrany, chtěli jsme jít do každého souboje a konečně se nám to dařilo. První poločas byl z naší strany hodně dobrý a dominantní, což bylo strašně důležité pro další vývoj zápasu,“ hodnotil domácí kouč Dávid, který se už jedním okem poohlíží směrem k play-off.

„Play-off už máme jisté, ale záleží, ze kterého místo do něj půjdeme. Jsem rád, že teď máme v týmu pohodu. Ukázali jsme to už v Karviné, i když tam nám nevyšla obrana. Jsem rád, že držíme ten kurz, co jsme v listopadu nabrali. Mým tajným přáním je, abychom v play-off dostali právě Nové Veselí,“ mrkl s úsměvem na hostujícího trenéra po zápase domácí kouč Peter Dávid.

DAVID JANOŠEK

ROBE ZUBŘÍ – SOKOL NOVÉ VESELÍ 31:24 (17:9)

Zubří: Malina, Mizera, Krůpa – Mazurek 6, Mořkovský 6/3, Mičkal 5/1, Jurka 4, Havran 4, Dokoupil 3, Palát 1, Bajer 1, Pšenica 1, Fiala, Přikryl, Mika, Cibulec.

Nejvíce branek Nové Veselí: Dodica 5/1, Flajsar, Bartůněk, Krčál, Tomášek po 3. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Sedmimetrové hody: 6/4 – 3/3. Vyloučení: 2:4.