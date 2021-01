Po domácím skalpu Jičína svěřenci po sezoně odcházejícího trenéra Michala Tonara vyloupili i Nové Veselí.

„Rozhodně to pro náš mladý tým nebylo povinné a snadné vítězství, letos takové snad ani neexistuje. Spíše to bylo vybojované, ale o to důležitější,“ uvědomuje si 51letý zkušený kouč Robe, jenž postrádal po testech na covid pozitivní Mořkovského s Palátem.

Zatímco v první půli se oba celky přetahovaly o vedení, ve druhé již měli mírně navrch Valaši a náskok si udržovali. Rozhodující okamžik přišel deset minut před koncem, kdy se dostali do pětibrankového vedení.

„Opět se ukázala velmi dobře pracující obrana, podpořená velmi dobrým výkonem gólmanů, Maliny a na sedmičkách Mizery, který hned dvě lapil. Ještě že jsme si vypracovali pětigólový polštář, neboť závěr nám úplně nevyšel. Mrzí mě menší zmatky, nevynucené chyby. Mohli jsme dohrát zápas ve větším klidu,“ již s úsměvem hodnotí duel Tonar.

Pro vývoj zápasu byl nesmírně důležitý perfektní výkon nejzkušenějších hráčů Zubří – gólmana Maliny a křídelníka Jurky.

„Po vypadnutí dvou hráčů základu jsme narychlo museli rovnat naši obranu i útok a právě oni byli hlavní tmeliči. Zvládli to na výbornou,“ pochválil.

Druhá výhra v řadě znamená potvrzení útoku na vyřazovací boje.

„Jsou to teprve první krůčky, ale důležité. Více ukáže další duel, domácí derby s Kopřivnicí. Času na přípravu máme nyní více, poslední úspěchy by kluky mohly nabudit,“ je optimista kouč, který i přese všechno nemá spočítáno, kolik bodů by na účast v play-off mělo stačit.

„Letos je specifická sezona, hodně zamotaná, kdy favorité dost ztrácí. V minulých letech stačilo na osmičku 22 – 24 bodů, letos to může být i méně,“ připouští Michal Tonar, jehož výběr se v neúplné tabulce vyhoupl na osmou příčku.

NOVÉ VESELÍ – ROBE ZUBŘÍ 24:28 (12:13)

Nejvíce branek: Kocich 10/1, Bartůněk 5, Melichar 3 – Jurka 8, Hlinka 7/1, Mičkal 4. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 4/2 – 2/1. Vyloučení: 2:5. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Lovosice – Jičín 30:29.