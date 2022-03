Druhé utkání série je na programu už v neděli od 18 hodin opět v Zubří

ŘEKLI PO UTKÁNÍ:



Peter Kostka (trenér N. Veselí): Gratuluju domácím k zaslouženému vítězství. Rozhodl první poločas. Udělali jsme některá opatření, abychom eliminovali silné stránky Zubří z pohledu naší obrany, ale selhali jsme hlavně na pozicích tři a čtyři. Tam to musí jít na krev. Dostali jsme strašně moc gólů v prvním poločase. V play-off musíme být daleko agresivnější. Zubří dávalo strašně snadno góly. My jsme se celý zápas trápili s koncovkou, 14 tutovek jsme zahodili. Nedávali jsme čisté šance, které nás mohly vrátit do zápasu. Zítra je nový den, ve druhém poločase jsme ukázali, že to s námi nebude lehké.

Peter Dávid (trenér Zubří): Investovali jsme do druhého poločasu, takto se má bojovat v play-off. Domácím prostředí bylo opět úžasné a je o naše hnací síla. Známe Nové Veselí, víme, že se nevzdává. Ve druhém poločase jsme vypadli z rytmu, hlavní důvod jsem já, protože jsem to tempo trochu rozsekal tím, že jsme začali sestavu rotovat. Tento víkend se nehraje jen jeden zápas, ale dva. To byl důvod, proč jsme ztratili ten rytmus. Ale je mi to úplně jedno. Vyhráli jsme a v play-off se počítají jen body. Jsme rádi, že jsme takhle odstartovali a nedopadli stejně jako Plzeň. Je mi jasné, že zítra zažijeme úplně jiné Veselí. Musíme se na zápas dobře připravit a vstoupit do něj. Očekávám od Veselí velký odpor.

(mb, dav)

ROBE ZUBŘÍ – NOVÉ VESELÍ 30:23 (20:13)

Nejvíce branek: Mičkal 6/1, Jurka 6, Dokoupil 4 – A. Tomášek 5, J. Flajsar 3, Halíček 3. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 3/2 – 0. Vyloučení: 0:3.

Stav série 1:0.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále: Dukla Praha – Lovci Lovosice 34:31 (19:16), Karviná – Kopřivnice 32:21 (17:12).