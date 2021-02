„Prostřídání se nám málem nevyplatilo. Na druhou stranu hlavně mladí z lavičky potřebují hrát extraligu každou minutu. Jsem moc rád, že i přes ty všechny nervy jsme koncovku zvládli a vzájemné utkání máme lepší,“ setřel pot z čela Tonar.

Jeho týmu vyšly vstupy do obou poločasů. Když po deseti minutách svítilo na ukazateli skóre výsledek 4:0, vypadalo to opět na duel obran. Poté se ovšem otevřela střelecká stavidla a Valaši rychle vedli 14:8.

„Je to neustále to samé. Uspěchaná střelba, neproměněné vyložené šance a technické chyby nás srážení. Dostali jsme se několikrát na dostřel a místo obratu jsme opět dovolili Zubří se nadechnout a vzít si náskok zpět. Prohráváme postupnými útoky, ze kterých dostáváme laciné góly. Proto domácí uspěli zaslouženě,“ sportovně uznal kouč Hranic Jaroslav Hudeček.

Zubří v zápase bylo nestále ve vedení, chvíli se však muselo bát o výsledek. Když bylo nejhůře, v bráně čaroval Milan Malina a po změně stran pro změnu jeho parťák Šimon Mizera. „Rozhodnuto o našem postupu do play-off ještě zdaleka není, musíme dál bojovat. Po dnešku jsme mu ale výrazně blíže, než tomu bylo po prosincové porážce v Hranicích 17:19. Výkon byl i dnes místy kostrbatý, ale kluci získávají sebevědomí,“ těší po páté výhře v posledních šesti zápasech Tonar, jenž se nyní bude s týmem opět soustředit na Evropský pohár.

V sobotu pojede do Považské Bystrice hájit sedmigólový náskok. Pokud to zvládnou, budou se radovat z postupu již do čtvrtfinále prestižní soutěže. „Máme mladý tým, který by náročný program těchto dní měl zvládnout. Čas mezi zápasy na analýzy máme dost. Jdeme dál pracovat a snažit se vyhrávat,“ nabádá s úsměvem Michal Tonar.

ROBE ZUBŘÍ – HRANICE 31:27 (16:14)

Nejvíce branek: Jurka 10, Dobeš 4, Havran 4 – Zbránek 8, Mucha 6, Rumian 5. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 2/2 – 1/0. Vyloučení: 3:5. Bez diváků.

1. Karviná 17 15 0 2 512:405 30

2. Plzeň 17 13 1 3 511:447 27

3. Dukla Praha 17 11 2 4 515:453 24

4. Lovosice 18 10 2 6 544:520 22

5. Jičín 17 9 1 7 466:437 19

6. Frýdek-Místek 17 9 1 7 508:487 19

7. Robe Zubří 18 9 0 9 474:490 18

8. Kopřivnice 15 6 2 7 413:415 14

9. Hranice 17 5 3 9 404:426 13

10. Brno 17 4 3 10 424:456 11

11. Nové Veselí 18 1 3 14 419:506 5

12. Maloměřice 18 2 0 16 421:569 4