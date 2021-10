„Na rozdíl od předchozího soupeře máme nyní výrazně více informací, množství videí. Třebaže nás podrobnější rozbor nás ještě čeká, víme, že nás čeká velmi silný protivník, jen ve své domácí soutěži dominuje,“ zvedá varovně prst a nyní navíc se musí pokusit dostat svůj výběr zpět do pohodové nálady, vítěznou vlnu.

„Z tohoto pohledu by klání slušela remíza. Na druhou stranu domácí potvrdili, že nejsou žádným černým koněm soutěže, ale kvalitním celkem, které nebude chybět v play-off. Na můj vkus hraje Nové Veselí velké divadlo, snaží se vytvořit obrázek skromného týmu bez ambicí. Opak je ale pravdou,“ zdůraznil Dávid. „Mají čtyři dvoumetrové chlapy, ostré spojky. Výhra v Plzni nebyla žádná náhoda, i na Dukle měli vyhrát, tam si nechali body ukradnout,“ cítí.

Ve vyrovnaném duelu sice byli více času ve vedení, ovšem převážně o jednu stranu. Valaši zabrali deset minut po přestávce, kdy šli až do dvougólového náskoku.

„Byl to z naší strany velmi nešťastný zápas, nechali jsme si výhru vzít. Scházel nám big point, tedy zvládnutý moment, kdy se zápas láme,“ označil za klíčové kouč Robe Peter Dávid. „V této fázi jsme nezvládli obranou činnost. Totálně jsme ji zkazili,“ přiznal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.