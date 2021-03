„S výkonem svěřenců jsem hrubě nespokojen. Takto odehrát zápas, kde nám šlo téměř o vše, je smutné,“ neskrýval zklamání kouč Robe Michal Tonar.

Druhá domácí remíza v řadě se může stát Valachům osudná, neboť stále nemají jistou účast v play-off.

„Zaplať pánbůh za bod, který nás před posledním kolem stále drží ve hře. Se dvěma to mohlo být veselejší, do Frýdku-Místku by se nám mohlo jet klidněji. Uvidíme, jak dopadnou dohrávky během nadcházející reprezentační přestávky, každopádně musíme jet do Slezska bodovat,“ má jasno Tonar.

Třebaže na podzim v Lovosicích vyhráli, když podali nejlepší výkon sezony, v sobotní odvetě nebyli favority. V tabulce byl mnohem výše zkušenější soupeř. V duelu oba celky vedly až o čtyři branky, přičemž v závěru se zdálo, že Valaši výhru strhnou na svou stranu. Ale…

„V klíčových situacích zklamal zkušený i mladý hráč. Je to velká škoda, neboť jsme byli již mínus čtyři góly a i tak se kluci dokázali nastartovat. Nějak nám nejde dotáhnout zápasy do úspěšného konce,“ mrzí trenéra, který přitom v tréninku vidí zcela jiný tým.

„Odvádějí dobrou práci, ale jak přijde zápas, přijde zlom. Nevím, jak by se chovali kluci, kdyby bylo plné hlediště. Asi by je to ještě více svázalo,“ cítí zkušený kouč.

Nyní čeká extraligu třítýdenní reprezentační přestávka, během které musí Zubřané zabrat a připravit se na závěrečný klíčový souboj ve Frýdku-Místku. Valachům totiž nepomohlo nečekané vítězství Brna v Jičíně.

„Je to všelijaké, těžko říci, jak to dopadne. Popravdě s posledním výkonem nemáme v play-off co dělat, je to ostuda. Nyní si musíme říci, co od toho čekáme a ještě zabrat,“ burcuje kabinu Tonar.

ROBE ZUBŘÍ – LOVOSICE 28:28 (14:15)

Nejvíce branek: Šustáček 6, Mořkovský a Mičkal 5, Jurka a Hlinka 4 – Jonsson 7/4, Motl a Bouček 5, Strazdins 4. Rozhodčí: Halada a Kosmák. Sedmimetrové hody: 1/0 – 4/4. Vyloučení: 2:4. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY 21. kola: Maloměřice – Plzeň 17:41, Kopřivnice – Nové Veselí 32:27, Hranice – Frýdek-Místek 22:23, Jičín – Královo Pole Brno 24:25.

1. Karviná 20 17 0 3 612:493 34

2. Plzeň 20 15 1 4 614:531 31

3. Lovosice 21 12 3 6 630:600 27

4. Dukla Praha 18 12 2 4 547:475 26

5. Frýdek-Místek 21 11 1 9 606:593 23

6. Jičín 21 10 1 10 569:545 21

7. Robe Zubří 21 9 2 10 551:573 20

8. Kopřivnice 20 8 2 10 560:557 18

9. Brno 20 7 3 10 508:531 17

10. Hranice 20 6 3 11 482:507 15

11. Nové Veselí 21 1 4 16 497:596 6

12. Maloměřice 21 3 0 18 485:660 6