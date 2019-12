„Dnes jsme úplně nesplnili to, co bylo v šatně řečeno. Měli jsme tam zase několik hluchých pasáží. Jak říkali po zápase Jurka s Řezníčkem, do příštího utkání musíme máknout,“ upozornil domácí trenér Dušan Poloz na blížící se souboj s vedoucí Plzní.

Bylo to přesně rok, co se v Zubří oba týmy střetly rovněž v rámci 11. kola Extraligy. Tenkrát z toho byla hubená výhra domácích o tři branky. Současné rozpoložení zuberského celku je však zcela odlišné a na vlastní kůži to poznali i hráči Hranic. Zubří v sobotním derby od první minuty diktovalo tempo hry. Dařilo se především Hlinkovi s Jurkou, kteří uprostřed první půle společně vsítili osm domácích branek v řadě.

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Zubří prohrálo za celý podzim jen jedno utkání, takže byli favorité. Zradila nás koncovka, kdy jsme hlavně v prvním poločase neproměnili osm až deset vyložených šancí. Tam se domácí uklidnili a dostali se do solidního vedení,“ poznamenal k první půli kouč Hranic Miroslav Bartoň.

Po přestávce tlak Zubřanů opadl, první branku vsítili až ve 37. minutě. Přesto stále drželi pětibrankový rozdíl, který postupně navyšovali. Bez většího úsilí pak dokráčeli házenkáři Robe pro povinné body, díky kterým se vrátili zpět na druhé místo tabulky před pražskou Duklu.

„V zápase jsme měli zase několik hluchých pasáží, hlavně na začátku druhého poločasu. Trochu nás to sráželo. I to, že jsme druhý poločas hráli 12:12, jsem hráčům v šatně vytkl,“ nebyl po zápase zcela spokojen trenér Zubří Poloz.

Jeho svěřence čeká příští týden náročné dvojutkání s jejich jediným letošním přemožitelem – Plzní. Ve středu zajíždí Zubřané na západ Čech k čtvrtfinálovému souboji Českého poháru. Hned v sobotu pak budou moci na domácí palubovce oplatit Plzni porážku z úvodu sezony.

„Jsem přesvědčen o tom, že takový výkon, co jsme dnes předvedli, by na Plzeň, nestačil. Jsem maximalista a snažím se z těch kluků dostat, co nejvíce. Dneska se nám to ve druhém poločase úplně nepodařilo,“ dodal trenér Zubří Poloz.

HC ROBE ZUBŘÍ – TJ CEMENT HRANICE 31:24 (19:12)

Zubří: Malina, Mizera – Jurka 9/1, Hlinka 6, Šustáček 3, Hrstka 3/3, Řezníček 3, Hybner 2, Dokoupil 2, Přikryl 2, Dořičák 1, Havran, Válek, Mořkovský, Mičkal, Říha.

Nejvíce branek Hranice: Magrla 6/4, Brož 4, Šmíd 4. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 4/4 – 4/5. Vyloučení: 7:4. Diváci: 952.

DALŠÍ VÝSLEDKY 11. kola: Maloměřice - Dukla Praha 24:37. Utkání Frýdek-Místek – Jičín ase hraje v neděli od 17 hod., Brno- Nové Veselí 27. 11., Kopřivnice - Plzeň 4. 12., Karviná – Lovosice (nezadáno).

1. Plzeň 10 9 0 1 306:241 18

2. ROBE Zubří 11 8 2 1 306:271 18

3. Dukla Praha 11 8 0 3 344:281 16

4. Karviná 10 7 1 2 273:245 15

5. Nové Veselí 10 7 1 2 270:243 15

6. Kopřivnice 10 5 1 4 296:274 11

7. Lovosice 10 4 0 6 295:282 8

8. Hranice 11 4 0 7 275:289 8

9. Jičín 10 3 1 6 237:268 7

10. Brno 10 3 0 7 249:269 6

11. Frýdek-Místek 10 1 0 9 228:295 2

12. Maloměřice 11 0 0 11 229:350 0

DAVID JANOŠEK