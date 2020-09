„Netuším, nakolik soupeře poznamenala karanténa. Ale na začátku to byla ta Dukla, co ji znám. Šlapala dobře,“ přiznal gólman Robe Milan malina, klíčový muž zápasu.

Celý čas držel své barvy nad hladinou a s výjimkou úvodu, kdy vedli hosté o dvě branky, měli utkání Valaši zcela pod kontrolou. „Kluci na rozdíl od minulých zápasů proměňovali šance. A to zásadní - mladí konečně zahráli, co měli,“ potěšilo 33letého strážce zuberské svatyně.

„Dařilo se i zkušeným, bylo neskutečné, z jakých úhlů se prosazovali křídelníci Jurka s Mičkalem. Za úspěchem byl týmový výkon,“ poznamenal Malina, který symbolicky chytil i závěrečný pokus Dukly – kryl i druhý sedmimetrový hod!

„Jsem moc rád, že jsme se i já konečně chytil. Ve výhru jsme začal věřit deset minut před konce. Snad nám to vydrží co nejdéle a již o víkendu potvrdíme body v Maloměřicích. Jinak by tato výhra nad Duklou ani neměla cenu,“ zdůraznil Milan Malina.

ZUBŘÍ – DUKLA PRAHA 31:23 (18:14)

Zubří: Malina, Š. Mizera - Hlinka 3, Hybner 4, Mořkovský 6, Havran 2, Přikryl 1/1, Válek, Novák, Mazurek 2, Souček, Jurka 5, Fiala, Palát, Mičkal 6, B. Mizera 2.

Nejvíce branek Dukly: Klíma 5, Blecha a Patzel 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/1. Vyloučení: 4:5, ČK: 60. Mořkovský (Zubří). Diváci: 900.

DALŠÍ VÝSLEDKY 4. kola: Hranice - Maloměřice 24:15, Lovosice – Plzeň 33:32 (15:18).

1. Karviná 3 3 0 0 88:73 6

2. Lovosice 2 2 0 0 64:54 4

3. Kopřivnice 3 2 0 1 92:86 4

4. Plzeň 4 2 0 2 122:116 4

5. Jičín 2 1 0 1 60:47 2

6. Hranice 3 1 0 2 72:69 2

7. Frýdek-Místek 1 1 0 0 29:28 2

8. Brno 2 1 0 1 49:51 2

9. Dukla Praha 2 1 0 1 54:57 2

10. Nové Veselí 2 1 0 1 47:53 2

11. ROBE Zubří 4 1 0 3 100:112 2

12. Maloměřice 4 0 0 4 83:114 0