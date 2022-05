„Bylo by to fajn, ale v odvetě nás nebude čekat nic snadného. Navíc mečboly nám zatím nevychází,“ s trpkým úsměvem poznamenal trenér valašského celku Petr Dávid.

V rozehrané sezoně jeho svěřenci ještě s Duklou neprohráli, dokonce o gól vyhráli na jejich palubovce. „Tento první úspěch sezony z úvodního kola mámě v paměti. Stejně ale jako fakt, že to bylo napínavé do posledního útoku. Ale oba celky jsou o pořádný kus dál, dozrály, za rok práce se posunuli,“ upozorňuje slovenský kouč, stejně jako na fakt, že to nyní bude mnohem těžší než v sobotu.

„Čeká nás jiná Dukla, doma budou fungovat jinak. Druhá půle ji u nás nevyšla, určitě se na nás lépe připraví,“ očekává Dávid, který má radost, že jeho svěřenci vstřebali poslední zklamání domácí výhrou. „Přes tuto překážku se dokážete dostat zase jen házenou. Jen vykládat o tom a nebo klepat po ramenou nepomůže,“ vnímá a ví, že už nic speciálního na Pražany v této fázi sezony nevymyslí.

„Budeme hrát, co umíme. Za pár dnů se nedá nic zásadního změnit,“ pousmál se slovenský kouč ve službách Zubří, který až na zraněné Bohdana Mizeru a Přikryla bude mít k dispozici kompletní kádr.

Druhý duel série o 3. místo začíná ve středu od 18 hodin.