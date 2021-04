Házenkáři Zubří chtějí na prahu čtvrtfinále zlomit komplex Karviná

Přestože extraligový tým prochází generační obměnou, své přední pozice dlouhodobě neopouští. Házená v Zubří patří v novodobé historii k tomu nejlepšímu v tuzemsku a svou přední pozici letos potvrdili i v prestižní pohárové Evropě, kde se probojovali až do čtvrtfinále. „I pro mě to je největší trenérský úspěch, ale především je to ohromná zkušenost pro náš mladý tým,“ zdůraznil kouč Robe Michal Tonar.

Extraligoví házenkáři Zubří (v červeném) ani v odvetě na výhru a překvapení v rámci čtvrtfinále Evropského poháru ve Slovinsku nedosáhli. Po porážce 24:28 končí před semifinálovými branami. | Foto: pro Deník/David Janošek

Třebaže po sezoně již povede rivala pražskou Duklu, své roční angažmá si na Valašsku užívá. Po rozpačitém rozjezdu nakonec dokázal tým dostat mezi osmičku nejlepších a o víkendu rozehraje vyřazovací část o medaile. Ve čtvrtfinálové sérii na tři vítězství vyzve nejlepší celek po základní části Karvinou. „Favoritem je soupeř, ale play-off je úplně jiná soutěž. Náš mladý tým má kvalitu, ale zatím se pere s nevyrovnaností výkonů. V posledních zápasech se naše forma lepší. I díky kvalitnímu pohárovému dvojzápasu s kvalitním slovinským týmem Gorenje Velenje, se kterým jsme nepodali vůbec špatný výkon. Může nás nakopnout,“ věří Tonar. Motivace Valachů uspět v nadcházejícím čtvrtfinále je o to větší, že na postup přes Slezany čekají dlouhé téměř čtvrt století. Naposledy Baník ve vyřazovací části dostali do kolen v roce 1997 – ve finále jej porazili v pátém rozhodujícím zápase a získali tak svůj druhý titul. Od té doby ale jejich snažení bylo marné. Deset sérií v řadě prohráli. A navíc uhráli jediné vítězství! Komplex jako hrom! „Ani strom neroste do nebe, každá série musí jednou skončit. V několika soubojích bylo favoritem Zubří, přesto uspěla po základní části mnohem hůř postavená Karviná. Tak proč by se nemohla situace změnit nyní,“ má jasno trenér Robe. „V týmu cítím odhodlání, budeme se rvát o každý míč. Za dědinu!“ slíbil za kabinu Michal Tonar. Výsledky sérií Zubří – Baník Karviná v play-off extraligy házenkářů 1996/1997 První play-off extraligy vyhrálo Zubří v rozhodujícím pátém zápase doma. 1999/2000 Počátek nadvlády Karviné. V semifinále vyhrál Baník 3:0 na zápasy. 2000/2001 V premiérovém ročníku česko-slovenské interligy se opakovala situace z předchozí sezony, Karviná opět v boji o finále vyhrála 3:0. 2001/2002 Další semifinále a třetí výhra Karviné 3:0 na utkání. 2004/2005 Loučení s interligou – Zubří opět v semifinále podlehlo Baníku 0:3 2005/2006 Finále přineslo jednoznačné výhry a ovládnutí série 3:0 Karvinou. 2007/2008 Další finálová porážka 0:3 na zápasy, přestože Zubří začalo sérii doma. 2008/2009 Opět finálový duel, který Karviná získala suverénně 3:0. 2009/2010 Po dvaceti prohrách v řadě se Zubří ve vyřazovací části sice dočkalo výhry, ale sérii opět prohrálo – 1:3. 2014/2015 Zubří šlo do série favorit, ale v duelu druhých Valachů se sedmými Slezany prohrálo o gól oba domácí duely a sérii ztratilo 0:3. 2015-2016 Zubří bylo opět favorit, druhé po základní části, ale opět vždy o gól nezvládla oba duely před svými fanoušky a série vyhrála Karviná 3:0.