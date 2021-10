„Čeká nás kvalitní, ale hratelný protivník. Bulharská házená není na výsluní, na druhou stranu se musíme hodně poučit z prvního zápasu na Kypru,“ zvedá prst.

Po snovém úvodu, kdy Zubřané dosáhli na šest výher v řadě, však poprvé narazili. Třebaže proti Karviné a naposledy v sobotu v Novém Veselí vedli a ve vyrovnaných duelech byli blízko bodům, nezvládli koncovky zápasů. „Vše jsme pořádně rozebrali a doufám ponaučili,“ je optimistou kouč Robe.

Na aktuálně nejlepší tým bulharské ligy, který vyhrál všechny tři duely, se na Valašsku řádně připravili. „Měli jsme dostatek videomateriálu, kluky průběžně připravovali na specifické situace. Kluci budou dobře připravení,“ je optimistou Dávid, podle jehož poznatků čeká protivník velkých rozměrů.

„Mají tým chasníků, opravdu urostlé chlapy, kteří výborně umí hrát jeden na jednoho, jsou silní v osobních soubojích. Praktikují dva obranné systémy, které ale známe, jsme na ně připravení. Bát se jich rozhodně nemusíme! Jedním z receptů bude je přehrát naší hrou, prostě utahat,“ zjednodušil recept na zatím v rozehrané sezoně neporažený bulharský výběr.

I přes výhodu domácího prostředí Zubří o pozici lídra nechce hovořit. „Jsme trénovaní, okolnosti nahrávají nám, jsou ideální. Chceme toho využít a radovat se z postupu. Určitě to ale nebude žádná legrace, jako v odvetě úvodního kola poháru,“ brzdí přehnaný optimismus Dávid.

„Cíl zní jasně. Ovládnout již první duel, vytvořit si co nejlepší pozici do sobotní odvety. Prostě je musíme uběhat, unavit, i co největším počtem osobních soubojů,“ dodal Peter Dávid.