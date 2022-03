Házenkáři Zubří byli blízko senzaci. Jak zhodnotil derby trenér Dávid?

Svěřenci trenéra Petera Dávida tak ve čtvrtfinále play-off, hraném na tři vítězství, vyzvou po reprezentační přestávce Nové Veselí. „Je to lepší než Dukla, na druhou stranu jsme si nejvíce vzhledem k jejich neformě přáli Lovosice,“ přiznal slovenský kouč

Výhodu posledního útoku a blíže sobotní výhře byli jeho svěřenci, nakonec ale poslední střela jen otřásla hlavou jednoho z domácích obránců. „Remíza nic neřeší,“ pokrčil rameny kouč Zubří, který nebyl s výkonem svých svěřenců úplně spokojen. „Byl to strašně turbulentní duel. V první části jsme podali strašně profesorský výkon, který k nám nepasuje, nemáme na to náturu. To jsme nebyli my,“ hřímal v první přestávce Dávid, který s týmem po očku souběžně sledoval vývoj zápasu rivala na západě Čech.

„Plzeň si to pohlídala. I my jsme se ve druhé půli naštěstí vrátili k naší hře a při troše štěstí jsme mohli brát i oba body,“ cítí.

Týmu chyběla především herní disciplína, sudí chvílemi dokázali oba trenéry emočně vymáčknout. „Za kopec vyloučení jsme si mohli samo. Herní disciplína a nasazení nebylo ideální,“ přiznal.

Týmu citelně scházely opory - gólman Šimon Mizera a kanonýr Mořkovský. „Oba nebyli fit, nechtěli jsme riskovat. Připravujeme co nejsilnější kádr na play-off,“ netají se trenér Robe.

Nacházející týden a reprezentační přestávku využije Zubří k regeneraci a v přípravě bude opět silně improvizovat. S národním týmem se na Valašsku bude připravovat trojice Mořkovský, Mizera a Havran, s juniory pak Bajer, Mazurek a Fiala.

„Až další týden půjde naše týmová příprava jiným směrem. Musíme si pohlídat Nové Veselí. V sezoně nás už jednou porazili, z možných soupeřů to není značka ideál. Pořád ale je v našich silách je třikrát porazit, jsme papírovými favority, třebaže nás nečeká vůbec snadná série,“ zvedá varovně prst Peter Dávid.

KOPŘIVNICE – ROBE ZUBŘÍ 32:32 (18:14)

Nejvíce branek: Grizelj 8, Polcar 6, Hanus 5 – Mičkal 5/2, Jurka 4, D. Mazurek 4. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/3. Vyloučení: 5:8. ČK: Čadra – Mika. Diváci: 500.

DALŠÍ VÝSLEDKY 22. kola: Hranice – Brno 28:27, Dukla Praha – Jičín 32:20, Lovosice – Nové Veselí 27:24, Plzeň – Karviná 29:25, Maloměřice – Frýdek-Místek 27:30.

1. Karviná 22 20 0 2 676:564 40

2. Plzeň 22 19 0 3 699:554 38

3. Zubří 22 17 1 4 685:580 35

4. Dukla Praha 22 11 3 8 621:593 25

5. Lovosice 22 12 0 10 641:632 24

6. Nové Veselí 22 11 0 11 597:604 22

7. Brno 22 8 4 10 610:626 20

8. Kopřivnice 22 9 1 12 640:629 19

9. Frýdek-Místek 22 7 2 13 623:642 16

10. Jičín 22 8 0 14 608:629 16

11. Hranice 22 3 0 19 501:650 6

12. Maloměřice 22 1 1 20 535:733 3

Čtvrtfinálové dvojice play-off: Karviná – Kopřivnice, Plzeň – Brno, Zubří – Nové Veselí, Dukla Praha – Lovosice.