„Restart soutěže by byl spojen s plošným testováním aktérů jednotlivých utkání, a to před každým zápasem. Nutnost negativního PCR testu nám přináší velkou finanční zátěž,“ upozornil v prohlášení manažer extraligového klubu z Valašska Michal Balhárek.

„To je pro všechny stejné, nějak s tím musíme pracovat. Bojujeme ale například o to, abychom na jeden test mohli odehrát dvě utkání, což nám zatím není umožněno. Neznáme detailněji podmínky, zda budeme například muset hráče po testování zavírat do bubliny, tedy posílat na hotel a podobně. Samozřejmě základním principem je to, aby to kluby ufinancovaly,“ zdůraznil Balhárek.

Házenkáři Robe pod taktovkou trenéra Michala Tonara trénují již od středy

Český svaz házené pracuje na udělení výjimky pro extraligu a interligu žen tak, aby se soutěže rozehráli v polovině listopadu. V tomto případě by se Valaši představili 14. 11. v Lovosicích.

„Může se však stát, že i v neděli ještě odehrajeme další utkání formou dohrávky odloženého utkání. Vše bude souviset s nastavenými podmínkami ze strany hygieny,“ konstatuje manažer Robe, jenž v otázce restartu nejvyšší soutěže je optimista.

„I když cítíme, že ne vše je ideální a k normálu to má opravdu daleko. To je však realita nejen sportu, ale veškerého současného dění. Buďme rádi za každý pozitivní posun,“ vzkázal Michal Balhárek.

„Samozřejmě myslíme také na naše fandy. Na youtube kanále jsme rozjeli anketu, ve které vybíráme nejlepší sestavu novodobé historie zuberské házené. Výsledky budeme vyhlašovat při příležitosti oslav 95 let od založení klubu, které nás čekají v příštím roce,“ upřesnil manažer s tím, že kategorii brankářů ovládli Rostislav Baďura s Jakubem Krupou, kteří postoupili do finálové nominace dream teamu házenkářů Zubří za uplynulé čtvrtstoletí.