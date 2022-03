Házenkáři v Zubří vyzvou dvakrát Srbsko. Přijďte se podívat!

Poprvé pod novým zahraničním koučem – Španělem Xavierem Sabatem - se od pondělí do neděle připravuje v zuberské hale česká házenkářská reprezentace. Přípravný kemp s cílem připravit tým pro kvalifikační dvojzápas o postu na MS, ve kterém vyzveme vítěze zápasu Severní Makedonie – Rumunsko, vyvrcholí v pátek a sobotu. Ve valašském prostředí dvakrát od 18 hodin vyzve Srbsko, vstupné je 50 korun v předprodeji, 70 na místě a děti do 10 let mají vstup zdarma.

Čeští házenkáři i přes vyřazení na ME v Bratislavě uiž v základní skupině zanechali silnou stopu. | Foto: Hana Vrbková/Česká házená

„Máme mix zkušených a mladých hráčů. Myslím, že je to velmi dobrá kombinace a to včetně týmového ducha, který kádr fantasticky ukázal na posledním EURU. S tímto přístupem je možné dosáhnout velkých věcí. Musíme ale nejdřív pracovat,“ prozradil už dříve nový trenér. „Vidím, že je v národním týmu spousta hráčů s velikou kvalitou. Věřím, že můžeme udělat velký úspěch. Prvním cílem je se do detailu poznat, pak zvládnout kvalifikaci," upřesnil Sabat. V národním týmu jsou tři hráči aktuálního kádru Zubří, přičemž pro Matěje Havrana se jedná o reprezentační premiéru. V širší nominaci ale opět najdeme nespočet odchovanců místní házené. „Je to skvělá vizitka výborné zdejší práce s mládeží,“ poznamenal Miroslav Jurka, který se na posledním ME rozloučil s kariérou u národního týmu. „Je čas předat štafetu mladším. O budoucnost národního týmu nemám strach,“ dodal Jurka. Nominace na přípravný kemp národního týmu v Zubří Tomáš Babák (Bergischer HC, GER), Tomáš Číp (CS Minaur Baia Mare, ROU), Václav Franc (HCB Karviná), Jakub Hrstka (DRHV 06, GER), Stanislav Kašpárek (HC Meshkov Brest, BLR), Matěj Klíma (VfL Lübeck-Schwartau, GER), Šimon Mizera (HC Zubří), Tomáš Mrkva (Bergischer HC, GER), Vojtěch Patzel (HCB Karviná), Leoš Petrovský (TuS Nettelstedt-Lübbecke, GER), Tomáš Piroch (US Créteil Handball, FRA), Dominik Solák (HCB Karviná), Štěpán Zeman (VfL Gummersbach, GER), Martin Březina (TJ Dukla Praha), Matěj Havran (HC Zubří), Jan Hrdlička (Lovci Lovosice), Lukáš Mořkovský (HC Zubří), Jan Užek (HCB Karviná), Marek Vančo (HC Elbflorenz 2006 e.V., GER), Denis Harabiš (HCB Karviná) Realizační tým: Xavier Sabate, Josep Espar Moya, Jan Běloch, Martin Galia, Petr Kocurek.