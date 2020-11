„To čekání a nervozita byly nekonečné. Nikdo nevěděl, zda netrénujeme zbytečně. Naštěstí vše dobře dopadlo,“ oddechl si Michal Tonar, trenér extraligových házenkářů Zubří.

Jeho tým s výjimkou víkendu makal naplno, především se seznamoval s prostředím. Návrat na palubovku po více než měsíci se na výkonech podepíše.

„Není to ideální, na to, abychom se opět dostali do herní pohody, by bylo potřeba více času. Ale podmínky budou mít všichni stejné,“ uvědomuje si trenér Zubří, jehož výběr na úvod čeká v sobotu od 15.30 hodin duel na půdě Lovosic.

„Popravdě nás čeká skok do hluboké vody. Lovosice patří k těžším soupeřům, i proto, že doma sebraly body Plzni. Je to nevyzpytatelný soupeř poskládaný z mladých hráčů, podobně jako my. Proto se jedeme pokusit bodovat!“ slíbil fanouškům Tonar.

Jeho výběr na první společné testování vyrazil ve čtvrtek večer. Dle aktuálních pravidel PCR test nemusí mít hráči, kteří prošli nemocí covid-19, a to po dobu 90 dnů od vyléčení.

„V našem případě si nemocí prošlo šest hráčů, v případě Lovosic s výjimkou dvou házenkářů všichni. Soupeř podle všeho na testování na rozdíl od nás hodně ušetří,“ poznamenal kouč Valachů, jenž by měl mít k dispozici kompletní kádr. „Snad všichni testováním projdou, uvidíme v pátek,“ krčí rameny.

Svazové vedení navíc zvažuje, že z důvodu efektivnějšího využití drahého testování a dohrávek odložených duelů by odehrály během prodlouženého víkendu dva zápasy.

„Teď si to moc neumím představit. Kluci po čtyřech týdnech bez kontaktního tréninku potřebují čas na aklimatizaci, už tak je riziko vážného zranění vysoké. Model dvou zápasů za sebou si umím představit třeba někdy od prosince. Navíc testy aktuálně platí jen 48 hodin, potřeba by bylo 72 hodin,“ upozornil Tonar.

K dohnání zápasového manka by podle zkušeného házenkářského odborníka pomohlo, kdyby extraliga pokračovala i v době lednového plánovaného volna z důvodu účasti českého týmu na MS v Egyptě.

„Pokud opravdu proběhne, stejně většina reprezentantů bude z řad krajánků, mělo by se hrát. Třeba si nějaké zápasy nahrát do foroty. Nikdo neví, jak se bude koronavirus na jaře,“ dodal Michal Tonar.