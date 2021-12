„Naštěstí jim teď s videem pomáhá i jeden Španěl. Dřív to bylo tak, že jsem stříhal zápasy hned v noci po odehrání, teď na to mám vždy alespoň pár dní čas,“ říká s úsměvem 32letý zuberský odchovanec, který se před sezonou vrátil do svého mateřského klubu po devítiletém působení ve Francii.

A zatím může být s výkony svého staronového klubu spokojen. Zubřané okupují čtvrtou pozici v tabulce, kterou si navíc upevnili po sobotní domácí výhře nad Jičínem (30:24).

„Do zápasu jsme nastoupili s respektem k soupeři. Hra asi nebyla moc divácky atraktivní, měla spoustu chyb. Pro nás jsou ale důležité body,“ poznamenala zuberská spojka Ondřej Mika.

Roli favorita jste plnili od první minuty, byl to pohodový zápas?

Do dvacáté páté minuty jsme hráli, co jsme si řekli. Běhali jsme, fungovala nám druhá vlna a v obraně to taky klapalo. Skvěle nás držel i brankář Mizera, který dochytával, co jsme v obraně pustili, a měl krásné zákroky ze šesti metrů. Měli jsme v něm jistotu.

Po přestávce do utkání naskočili hráči z lavičky a výkon nebyl tak přesvědčivý, souhlasíte?

Ono je to těžké takhle nastupovat. Máme hodně zraněných a potrestaných hráčů. Je to pak složité dostat se do rytmu, když se najednou vymění tři hráči. Když se občas vystřídá jeden dva, tak to je v pohodě, ale dnes tam chvílema byla dost atypická sestava. Pak je to pro ty mladé kluky těžké se chytnout.

Podívejte se. Házenkáři Zubří s Jičínem potvrdili roli favorita

Načali jste sérii tří domácích zápasů během jednoho týdne, jak moc bude důležité nyní udržet domácí tvrz?

První krok máme za sebou. Upřímně moc nesleduju tabulku, ale vím, že pokud zvládneme tyhle zápasy, co máme do Vánoc, tak se nám bude v tabulce dobře dýchat. Určitě bychom měli klidnější svátky. Ale je to daleko, musíme se teď soustředit na následující utkání.

Vzhledem k absencím vám tentokrát los přál, narazíte na soupeře z konce tabulky.

Jednoznačně. Na začátku sezony jsme hráli hodně venku, měli jsme těžké zápasy. Dost jsme toho uhráli a teď se nám to vrací. Bude důležité to zvládnout vzhledem k jaru, kdy nás čeká těžký zápas v Karviné nebo doma s Plzní a Novým Veselím.

Dlouhodobě se staráte o videorozbor u ženské reprezentace. V čem všem spočívá vaše práce?

Musím zanalyzovat individuální činnosti jednotlivců, jejich obranu, útok, brankáře. Sestříhám to trenérovi do detailů a on si z toho vytahuje to, co ho zajímá. Nastříhám mu každou hráčku, která kde střílí, jak brankářky chytají, každá pak má svou složku. Toho materiálu je obrovské množství a nekončí to tím, že to trenérovi předám a on to pak odprezentuje. I on má s tím pak hodně práce.

Inspirujete se z videí něčím?

Někdy používám některé kombinace nebo spolupráce s pivotem nebo spojkami. Od těch holek se toho dá hodně přiučit. Ony vidí tu házenou jinak a díky tomu je v ženské házené plno věcí, které se pak dají převést i do mužské. Nikdy bych ženskou házenou nebral tak, jak třeba berou někteří fotbalisti ženský fotbal. Mají nám toho hodně co dát.

Překvapilo vás něco při přípravě na jejich aktuální mistrovství?

Ženská házená se strašně rychle vyvíjí, individuální činnosti mají ty holky už pomalu na stejné úrovni, jak chlapi. Na mezinárodní úrovni to šlo hodně nahoru. Teď na mistrovství to je pro naše holky těžké, je tam generační výměna. Ty, které měly to úspěšné osmé místo na mistrovství světa 2017, ale začínaly úplně stejně. Pamatuju si, že s Černou Horou prohrály v kvalifikaci o osmnáct branek a pak je za dva roky porazily. Nelámal bych proto nad nimi teď hůl, do budoucna je na čem stavět.

Podívejte se: Hokejový Vsetín zvládl divoký zápas proti Prostějovu. Zářil Jonák

Ví se o vás, že jste vášnivý malíř. Jak jste se k tomu dostal?

No nevím, jestli vášnivý. (úsměv) Dostal jsem se k tomu díky kovidu. Dlouho jsem o tom mluvil a mamka se pak naštvala a koupila mi výtvarnou výbavu, takže jsem se do toho pustil. Ze začátku jsme se mým výtvorům s manželkou smáli. Ale hodně mě to baví a určitě v tom budu pokračovat. Je to něco jiného a dokážu se tím oprostit od sportovního světa. Je to skvělý relax.

Co nejraději malujete?

Já jsem takový, jak se říká naivní umělec, který maluje, co ho napadne. Mám rád abstraktní pozadí, do kterého se snažím vnést svoje pocity nebo když maluje pro někoho, tak jak toho člověka vnímám. Hodně se do těch obrazů promítá sport, nebo různé citáty.

Kdy bude vernisáž?

To nevím! (úsměv) Doufám, že se k tomu jednou dostanu. Kluci si z toho v šatně někdy dělají srandu, ale chtěl bych udělat nějakou malou výstavu pro kamarády a blízké, až budu mít někdy víc času. Teď zvládám tak jeden obraz za dva měsíce, ve Francii jsem na to měl víc prostoru, tam jich bylo víc.

V týmu jste se po návratu již zabydlel, a co mimo něj? Postoupili jste s rekonstrukcí domu?

Je to ve vlnách, někdy toho je víc, někdy míň. Já navíc nejsem žádný velký kutil, takže můžu bourat, přenášet, čistit, ale zeď jsem ještě nepostavil (smích). Doufám, že se situace ve stavebnictví za chvíli uklidní. Máme naštěstí s manželkou celé patro u rodičů, takže nás čas netlačí. To je obrovská výhoda.

DAVID JANOŠEK