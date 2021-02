Ten byl spolu s dalším mladíkem Mořkovským nejlepším střelcem domácích. V sobotním zápase se oba prosadili hned šestkrát. „Můj nejlepší výkon za Zubří to asi nebyl. Nedařilo se mi v obraně. Soupeřovo křídlo bylo dost kvalitní, takových jako on moc v Extralize není,“ dodává křídelník Dobeš.

Nakonec vítězství o sedm branek, spokojenost?

Určitě. Je to nad naše očekávání. U nich můžeme prohrát i o šest, což není špatné. V pohárech gólový rozdíl hraje mnohem větší roli než v extraligových zápasech, takže jsme se snažili hrát až do samotného konce. Pro nás mladé to byla nová a obrovská zkušenost.

Vyrovnání historického maxima Zubří v evropských pohárech je blízko, cítíte to tak?

Dnešní výsledek tomu určitě nahrává. Osobně bych to ale jako nějaký největší zuberský úspěch nebral, protože jsme se do osmifinále dostali i díky té současné situaci. Předešlí dva soupeři nám odstoupili.

Šlo poznat, že se jedná o zápas v Evropském poháru, nebo to byl pro vás spíš další přátelský zápas s Považskou Bystricí?

Já jsem byl dnes mnohem klidnější, než před extraligovým zápasem. Nějak jsem to nevnímal, že je to pohárový zápas, spíš jsem se to snažil brát jako přátelák. Už před sezonou jsme s nimi dvakrát hráli. Bral jsem to tak nějak stejně. Ani ty televizní kamery jsem nijak zvlášť neprožíval.

Co bude důležité pro odvetu?

Určitě na nás zkusí něco vymyslet, tak uvidíme. Máme natrénované dvě varianty obrany, takže kdykoliv můžeme zareagovat. I dnes jsme chvíli hráli obranu jedna pět, kterou teď v Extralize moc nepoužíváme. Snad odvetu zvládneme.

V sobotu jste odehrál celých šedesát minut. Na nedostatek prostoru si asi stěžovat nebudete, což?

To ne. Je to pro mě velká zkušenost, v devatenácti letech se to mnoha hráčům asi nepoštěstí. Přes Vánoce jsem prodělal boreliózu, takže jsem první dva zápasy v letošním roce vynechal. Pak se zranil Tomáš Mičkal, takže jsem se hned po návratu stal na křídle jedničkou. Moc si toho vážím. Občas, když se mi nedaří, tak je to pro mě psychicky těžké, ale s tím bojuju už delší dobu. Nedaří se mi to zlomit. I dnes když jsem neproměnil první střelu, tak jsem znejistěl, ale pak se to naštěstí otočilo.

Jak jste v kabině přivítali navrátilce Šustáčka?

Sám jsem ho předtím nezažil, ale vždy jsem se na něj rád podíval, když jsme měli trénink TCM. Je to velký přínos a jsem rád, že můžu na palubovce hrát s tak zkušeným hráčem. Poslední zápasy se nevyvíjely úplně nejlíp a potřebovali jsme nějakou zkušenou spojku, která bude hru dirigovat.

Hned v úterý vás čeká důležitý zápas s Hranicemi. Už jste se na něj připravovali?

Ještě ne, ale určitě se na to vrhneme. Budeme mít hodinové video a dáme do toho všechno. Nedávno jsme s nimi hráli přípravné utkání, ve kterém jsme je o celkem dost branek porazili. Ale extraligový zápas je něco jiného, navíc to bude boj v podstatě o čtyři body.

