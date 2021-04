O posledním semifinalistovi se tak rozhodne ve středu od 18.30 hodin na palubovce Baníku. „Je škoda, že taková série není před diváky, protože si to zasloužila. Atmosféra jak tady tak v Karviné by byla úžasná,“ cítí kouč Zubří Michal Tonar.

„Celý náš tým si zaslouží za víkendové dvojutkání velkou pochvalu. Zatímco v sobotu nám vázla především útočná fáze, nyní jsme se prosadili především zlepšenou obranou,“ označil za klíčové Tonar.

Emoce v táboře Zubří jsou nyní strašně silné.

„Kdyby jsme před touhle sérii chtěli uhrát dvě vítězství s Karvinou, která celou sezonu předváděla opravdu dobré výkony a ta dominance v extralize byla znát, tak by si asi někdo klepal na čelo. Dnes musím smeknout před celým týmem, že jsme dokázali přečkat i prvotní tlak, kdy si myslím, že to Karviná chtěla v neděli ukončit. Dokázali jsme se znova zvednout a na konci poločasu už to bylo hodně vyrovnané a rozhodoval každý útok, každá chybička. Jsem rád, že jsme to po včerejšku zvládli i v hlavách a ten konec jsme myslím zahráli velmi zkušeně,“ zářil štěstím lodivod Zubří.

Stejně jako v předchozích duelu včera měli blíže výhře házenkáři Baníku. V sobotu vedli pět minut před koncem o tři góly, v neděli o dva. Mohutný nedělní finiš v podobě série čtyř branek Valachů znamenal obrat a direkt, ze kterého se hosté již nevzpamatovali.

„Šance jsme měli, bylo jich hodně. V neděli ale rozhodl první poločas, kdy Mizera zavřel bránu. Pak se sice rozchytal i náš Marjanoviče, ale v závěru byli šťastnější domácí,“ klopil oči zklamaný kouč Karviné Michal Brůna.

Radost v táboře Zubří byla po závěrečném nedělním hvizdu rozhodčích obrovská.

Po sobotním zklamání jim nyní svitla naděje po téměř čtvrt století a deseti promarněných pokusech opět vyřadit rivala ze Slezska v play-off. „Jsme teď po výhře psychicky nahoře, ale znovu zdůrazňuji: ve středu je favorit Karviná, tak to je a bude! Karviná je vítěz základní části, my jsme šli z osmého místo. To že máme momentálně dobrou sportovní formu, to je jen dobře, ale favorit jsou oni,“ zdůraznil Tonar, ale jedním dechem dodal.

„Je to cítit, že kluci sbírají zkušenosti každou minutou na hřišti, je to vidět na Mořkovském, Havranovi i Mizerovi v bráně. Nechceme to zakřiknout. Teď máme dva dny na to, abychom dobře zregenerovali, protože za ty dva se nedá už nic nového vymyslet. Ve středu je to otevřené, padesát na padesát,“ cítí kouč Zubří.

Sobota: ROBE ZUBŘÍ – BANÍK KARVINÁ 28:29 po s. t.h.(12:13, 25:25)

Nejvíce branek: Mořkovský 11/4, Šustáček 6/1, Hlinka 5 – Solák 8/1, Patzel 6/1, Gromyko 4/1. Rozhodčí: Hájek a Nezbeda. Sedmimetrové hody: 6/5 – 4/3. Vyloučení: 2:5. Bez diváků.

NEDĚLE: ROBE ZUBŘÍ – BANÍK KARVINÁ 24:23 (14:12)

Nejvíce branek: Mořkovský 10/3, Hybner 4, Havran 3 – Patzel 5, Solák 4, Mlotek 4. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 4/3 – 0. Vyloučení: 4:2. Bez diváků. Stav série: 2:2.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále play-off: Kopřivnice – Plzeň 28:26 a 29:31 p s.h. (konečný stav série 1:3), Frýdek-Místek – Lovosice 35:33 a 27:32 (konečný stav série 1:3), Jičín – Dukla Praha 29:35 (konečný stav série: 0:3).

MARTIN BŘENEK, DAVID JANOŠEK