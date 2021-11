„Těžko hodnotit, jestli to byl náš nejlepší zápas v sezoně. I výhry, co vybojujeme v posledních minutách, jsou hodně povedené. Dva body nás ale samozřejmě hodně těší,“ měla po jasném sobotním vítězství radost spojka Zubří Matěj Havran.

Toho čeká spolu s dalšími zuberskými hráči po víkendu reprezentační sraz v Brně. Zatímco Jurka, Mizera a Mořkovský se budou připravovat se seniorským A týmem, Havran s Fialou a Mazurkem zamíří na juniorský sraz.

„Máme tam skvělou partu, moc se těším. Po čase to bude zase příjemná změna,“ dodává 19letý házenkář Zubří Havran, který mimo jiné zastává v juniorské reprezentaci roli kapitána.

V sobotním zápase jste soupeři už do přestávky nastříleli dvacet branek. Ideální poločas?

Určitě. To, že jsme dali tolik gólů, souvisí s hrou soupeře, který po Plzni nastřílel nejvíc branek v extralize. Hrají rychlou házenou, čehož jsme využili. Začátek zápasu byl snový, soupeř se nechytil a my jsme si vytvořili náskok. Vycházelo to z obrany, která nám po delší době dobře fungovala.

Lovosice na vás zkoušely vysunutou obranu i hru v sedmi. Připravovali jste se na tyhle varianty?

Počítali jsme s tím. Dívali jsme se na to i na videu a všechny ty varianty jsme na tréninku zkoušeli, takže jsme byli připraveni. Věděli jsme, že každá naše chyba znamená jejich gól z rychlého útoku. Hodně jsme se proto soustředili i na to, abychom nechybovali.

Jak moc cenné jsou to body?

Jsou pro nás hodně důležité, protože Lovosice jsou na podobné úrovni, jako jsme my. I to, že jsme vyhráli o dvanáct branek je pro nás velké pozitivum s ohledem na vzájemnou bilanci.

Před začátkem sezony vám vypadl pivot Dokoupil, kterého jste musel v obraně nahradit. Jak moc složité to bylo?

Hodně, i kvůli tomu, že jsem v přípravě tři týdny chyběl kvůli reprezentaci. S Lukym Hybnerem jsme si ale dobře v obraně sedli. Na to, že jsme spolu nikdy nebránili, ani v dorostu, tak jsme se sehráli docela rychle. Jsem rád, že dostávám takovou příležitost v extralize.

V Evropském poháru vám los přisoudil Plzeň. Co jste na to v kabině říkali?

(úsměv) Evropské poháry se hrají proto, abychom se potkali s týmy z jiné země, z jiné házenkářské komunity. Pro nás mladé to má velký přínos, minulý rok nás dvojzápas s Velenje posunul obrovsky psychicky nahoru. A letos zatím dva méně kvalitní soupeři a teď, když měl přijít nějaký zajímavý, tak jsme dostali Plzeň. Nic moc.

Nyní vás čeká reprezentační přestávka. Jak se těšíte na sraz juniorské reprezentace?

Bude to příjemná změna, vypadnout ze stereotypu. Je důležité se sehrávat i na reprezentační úrovni, protože nás to omílané třetí místo z letního B mistrovství neuspokojuje a potřebujeme spolu trávit víc času a sehrávat se.

Jaký budete mít program?

Začínáme trénovat v úterý, budou dvoufázové tréninky. V pátek jedeme na zápas do Rakouska, v neděli máme odvetu v Brně. Budou nám chybět někteří hráči, ale v přípravných zápasech budeme chtít určitě zvítězit. Cílem bude zlepšit obranou fázi, která nám na tom mistrovství moc nefungovala. Příští rok v létě nás opět čeká mistrovství, kde budeme chtít vyhrát a postoupit do A skupiny.

DAVID JANOŠEK