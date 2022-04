„Ano, v Plzni nám to nevyšlo, neplnili jsme pokyny trenéra, dali jsme strašně málo gólů, střelecká úspěšnost byla jen něco málo přes padesát procent. To bylo žalostně málo, ale věřím, že nyní bude mnohem lepší!“ nepochybuje 34letý gólman.

Několikrát jste ale mohli zápas srovnat. Proč to nešlo?

Neplnili jsme předzápasové pokyny trenéra. Ve zlomových momentech došlo k našim chybám a místo obratu nám protivník nasázel další dva tři góly a opět to bylo o něčem jiném. Bohužel se to pak v dalším průběhu projevilo v našich hlavách, hře jednoho na jednoho. Plzeň naopak ukázala, jak zkušený tým je a že si umí již pohlídat takový náskok.

V závěru zápasu již nehrál Mořkovský ani Jurka. To byla taktika?

Odpověď na tuto otázku náleží trenérovi. Popravdě ani nevím, každopádně za mě to byl správný tah.

Potvrdilo se, že oba celky vyhrávají hlavně doma. Cítíte se před svými fandy silnější?

Rozhodně! Věřím, že před svými skvělými fandy nezaváháme, soupeř pozná, co je to zuberská hala, podáme lepší výkon a sérii srovnáme. Nic jiného si nepřipouštíme.

Máte se čím ještě překvapit?

To bude těžké. Pro nás i trenéra bude v nadcházejících dvou dnech složité něco nového vymyslet. Spíše bychom se měli vrátit k naší hře, co nám vštěpuje trenér, plnit jeho pokyny. Pokud je dodržíme, dokážeme Plzeň porazit.

Budete ve středu pod tlakem, protože otáčet sérii za stavu 0:2 v Plzni by bylo těžké?

Nebereme to tak! Náš dům je náš hrad, navíc pořád k postupu je potřeba tří výher a je jedno, kdy je získáte. Jen musíte být v této sérii první! (úsměv) Nezlomíme se, i kdyby to náhodou ve středu doma nevyšlo. Budeme bojovat do konce! Za dědinu!

Bude na vás zkušenější nyní uklidnit situaci v kabině, ve středu na palubovce?

Realita je taková, že i ti naši mladí jsou velmi zkušení, jako třeba můj parťák Šimon Mizera, v reprezentaci odehrál těžké zápasy. Na druhou stranu já, Mika či Mičkal jsme podobné těžké boje už zažili a pomůžeme týmu k postupu. Nás hned tak něco nezastaví!