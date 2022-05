„Je to fakt a sportovní byznys, beru to tak. Už mám rodinu, zaměstnání, nedokážu být na všech trénincích. Rozhodnutí mě mrzí, ale už jsme se s ním vyrovnal,“ potvrdil Malina, civilní profesí záchranář, který ale do házenkářského důchodu ještě neodchází. „Dál se chci sportem bavit. Věřím, že ještě dokáži pomoci nějakému týmu. Kdo to bude ale prozradím až v příštím týdnu,“ upřesnil úspěšných házenkář, jenž řadu sezon strávil v zahraničí a se Zubřím má i poslední titul z roku 2012.

Proč to ani na druhý pokus na Dukle nevyšlo?

Zatímco na první pokus nám nevyšlo nic, nyní jsme vyhořeli v zakončení. Nepomohlo ani, že Šimon chytal velice dobře. Na tým zřejmě dolehla tíha odpovědnosti, nezvládli jsme to v hlavě. Gólman Petržela nás vyčapal… Pro mladý tým to i přes prohru byla obrovská zkušenost, která je může posunout dále!

Medailové mečboly Zubří letos nevoní?

Asi to tak vypadá. Možná kluci dělají vše pro to, abychom si závěr kariiéry mezi elitou pořádně užili, to ale ať jdou kluci někam… (smích) Já bych už raději slavil než hrál, sezona byla dlouhá. A když to cinkne, bude to jenom lepší!

Překvapila vás tedy něčím Dukla?

Nemyslím si. Oba celky hrají svou házenou a jde o to, druhého přetlačit, přestřílet. V prvním duelu jsme se oťukali a pak už je to kdo z koho. Jestliže proti Plzni byla největší překážka Herajt, nyní to byl v Praze Petržela. Nic jiného bych v tom nehledal.

Pokusíte o reparát. Připouštíte si něco jiného než výhru a medaili?

Doufám, že to dáme a vyhrajeme. A když ne, nic nestane, chleba ani plyn levnější nebude! (smích) Kluci budou mít další příležitosti, jsou mladí a kvalitní. Každopádně dáme do toho vše a budeme chtít urvat, i pro naše skvělé fanoušky! Popravdě . Na začátku sezony bychom byli rádi za play-off a nyní vidíme v dálce zářivý – bronzový bod. Stojí před námi velká výzva!

Co musíte změnit, zlepšit?

Hlavně střelbu. Tu jsme ve čtvrtek pilovali celý trénink, pak rehabilitovali. V pátek jsme probrali taktiku, kdy je jasné, že se prosadíme jen naší hrou. Ta nebyla celou sezonu vůbec špatná!

Čeká vás poslední extraligový zápas. Co s vámi dělají emoce?

Výjimečnost okamžiku jsem si užil již před týdnem, kdy jsem věřil, že se už domů vracet nebudeme. Nyní jsme už v klidu, v hlavě jsme si to vyřešil.

Přinesete něco do kabiny?

Nad tím jsem neuvažoval, asi se poradím s Mírou. Po zápase nás čeká závěrečná, tradiční večírek na ukončenou sezony. Ani nevím, co se v našem případě, končících hráčů, nosí. Když jsem odcházel do Francie, poseděli jsme na zahradě. Ale když odcházím do důchodu, to fakt nevím.

Čeká vás tedy velké týmové loučení?

Nevím. Pokud vyhrajeme, určitě bronzové medaile pořádně oslavíme a naše loučení bude jen takové malé pojítko.

Už víte, kde budete hrát příští sezonu?

Nevím. Zájemcům o mé služby jsme řekl, že to rozseknu až po odehrané sezoně. Doteď jsme toho měl na všech frontách hodně. Mohu upřesnit, že se rozhoduji mezi děvami nejvážnějšími nabídkami – jedna je z extraligy a druhá z první ligy. Do konce příštího týdne se rozhodnu.

Nemrzí vás, že jste se v Zubří nedohodli?

Určitě ano. V Zubří jsem rád hrál. Ale je to sport, oni se takhle rozhodli, je to obchod. Ale vždycky budu připraven pomoci. Jak Zubří zavolá, tak hned letím! (smích)