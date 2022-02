„Kuba má za sebou výbornou kariéru a chce teď vrátit klubu to, co mu dal před těmi lety, než odešel. Je to dobře, takhle by to u nás mělo fungovat,“ říká vyrovnaně 34letý zuberský odchovanec Malina, který v týmu působí od roku 2015, kdy se vrátil z Francie.

Se spoluhráči ho čekají poslední tři zápasy před play-off. Do nich nastoupí Zubřané s jistotou třetího místa.

„Je to prostor ve zbylých utkání něco zkusit. Ale musíme si dát hlavně pozor, aby nedošlo k tomu, že ty tři zápasy odehrajeme špatně a dopadne to na nás. Do každého zápasu půjdeme i teď na sto procent,“ prohodil po sobotní výhře nad Maloměřicemi (39:22) brankář Zubří Malina.

Maloměřice jste porazili rozdílem třídy, čekal jste takový průběh?

Před zápasem jsme si řekli, že je nesmíme podcenit, protože ukázali, že svou kvalitu mají. Ze začátku to vypadalo, že si to kluci nevzali úplně k srdci, ale během deseti minut se to otočilo a ukázalo se, kde je kvalita. Ve druhém poločase se rozjeli a už to byla paráda.

Díky výhře jste si pojistili třetí místo před play-off. Spokojenost?

Velká. Před sezonou jsme se chtěli dostat do osmičky, protože přišel nový trenér a nevědělo se, jak si vše sedne. Pak v průběhu sezony jsme měli drobný cíl dostat se do té trojky, abychom mohli hrát první zápasy doma. To se splnilo a doufejme, že dobře pro nás.

Pokukujete ještě i po vyšších příčkách, na Plzeň s Karvinou?

Možná tam ta varianta někde je, ale nevím. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, kam až dojdeme. Třetí místo je teď pro nás super. Ale v play-off se může stát cokoliv, může prohrát i první s osmým.

V play-off to pro vás budou také poslední zápasy v Zubří, kde vám neprodloužili smlouvu. Byl to pro vás šok?

Je to všechno plánované. V roce 2012, když byl titul, tak jsem odcházel z klubu a čekal jsem dítě. Rok 2022, odcházím z klubu a čekám dítě. Takže tady tomu titulu obětují úplně všechno (smích). Ale teď vážně. Je to obchod. Já vytvářím nějakou práci pro někoho, a když ten někdo už nechce, abych pro něj pracoval, nebo má někoho lepšího, tak se tak rozhodne. Beru to. Druhá věc je ta, že jsem Zubřan a hraju tady od šesti roků a heslo srdcem Zubřan jsme tady vymýšleli my, takže jsem ke klubu hodně vzhlížel. Ale mají jinou vizi, já ji akceptuji a doufám, že se jim bude dařit.

Měl jste signály, že by konec smlouvy mohl přijít?

Dozvěděl jsem se to minulý týden. Chodím do civilní práce a klub chce brankáře, který bude mít sedm tréninků týdně. Já bohužel zvládám zhruba čtyři. Kuba by měl trénovat i brankáře v mládeži, což bude super, protože jim má co předat. Já na tohle čas neměl. Prošel špičkovými kluby, když hrál ve Španělsku, tak měl neskutečné zápasy. Chtěl se vrátit a pomoct klubu, což si myslím, že je dobře, že se tihle kluci vrací. Že se stávají mentory těm mladším, kteří i díky nim mohou pak jít do světa.

Berete to nyní jako uzavřenou kapitolu v Zubří?

Nikdy neříkej nikdy. To mě naučila základní škola, kdy jsem měl test ze svalů a měl ho totálně špatně. Řekl jsem paní učitelce, k čemu mi to je, že to v životě nebudu potřebovat, protože jdu na stavebku. A teď jsem zdravotník. Takže třeba se tady ještě někdy vrátím, uvidíme. Kučerka v Hranicích chytá i po padesátce.

Jaké máte nyní plány v házené?

Nechal jsem si po domluvě s manželkou a sám se sebou do konce února čas na rozhodnutí co dál. Jestli ukončím kariéru, nebo budu hrát první ligu, třeba ve Vsetíně. Anebo jestli ještě budu hrát extraligu. Od šesti let, krom jedné pauzy, kdy jsem byl ve Francii, hraju v Zubří, takže si to musím v hlavě uspořádat. Může se stát, že ještě půjdu do nějakého extraligového klubu, který skousne moji práci a který bude chtít moji pomoc.

Máte už nějaké nabídky?

Ano, už přišly i z extraligy. Musím se s nimi osobně sejít, probrat to s rodinou. Když to bude akceptovatelné a slučující s prací, tak to třeba ještě vyjde. Nechce se mi končit ve třiceti čtyřech letech. Třeba se ještě potkáme se Zubřím na ploše, to na rovinu říkám, že všechno zuberství půjde stranou, protože nerad prohrávám s dcerou v piškvorkách natož na hřišti s házenou (úsměv). Po zápase si s nimi rád sednu.

Váš kolega v brance Šimon Mizera odchází po sezoně do norského Elverumu. Co na jeho přestup říkáte?

Jsem nadšený. Je to přesně ten klub, co potřeboval. Je to tým, co hraje Ligu mistrů a tyhle skandinávské národy umí výborně pracovat s házenou. Podle mě tam poroste. Až se pojedu podívat na zápas s Kielem se zaplacenou vstupenkou a hotelem pro celou rodinu, od Šimona, tak mu rád zatleskám z tribuny (smích).

Bude to pro něj dobrá přestupní stanice do házenkářského světa?

Myslím si, že jo. Nebude to tak, jako kdyby šel do Španělska, kde člověk přijde na trénink, potrénuje a má hotovo. Tady se mu podle mě budou věnovat daleko víc. Bude mít daleko kvalitnější zápasy, než v české lize. Poroste i směrem k reprezentaci, kde ho podle mě čeká velká budoucnost. Doufám, že mu to všechno vyjde.

DAVID JANOŠEK